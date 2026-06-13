فیفا ورلڈ کپ میں کینیڈا اور بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا کے درمیان 1-1 سے برابر ہونے والے میچ کے دوران اسٹیڈیم میں ہنگامہ آرائی کے بعد دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔
ٹورونٹو پولیس سروس کے مطابق دونوں افراد (جن کی عمریں 25 اور 27 سال ہیں اور تعلق جرمنی سے بتایا گیا ہے) مبینہ طور پر بوسنیائی شائقین کے ایک گروپ سے وابستہ تھے۔ انہیں ایک پولیس افسر پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔
پولیس کے مطابق جمعہ کی دوپہر مقامی وقت کے مطابق تقریباً دو بجکر 20 منٹ پر ٹرونٹو اسٹیڈیم کے اسٹینڈز میں جھگڑے کی اطلاع ملی تھی، جس کے بعد اہلکار موقع پر پہنچے اور کارروائی کی۔
اس واقعے کے بعد ٹورونٹو پولیس ایسوسی ایشن نے سوشل میڈیا پر شائقین کو خبردار کرتے ہوئے کہا ’ہم خوش ہیں کہ آپ ورلڈ کپ سے لطف اندوز ہونے آئے ہیں، لیکن ایسا محفوظ انداز میں کریں۔ پولیس افسر پر ہاتھ اٹھائیں گے تو گرفتار ہوں گے، مقدمہ قائم ہوگا اور ہمارے حوالات میں ٹی وی بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ وہ میچ بھی نہیں دیکھ پائیں گے جس کے لیے آئے تھے۔‘
واضح رہے ورلڈ کپ کے مشترکہ میزبان کینیڈا نے میچ 1-1 سے ڈرا کرنے کے بعد ورلڈ کپ کی تاریخ میں اپنا پہلا پوائنٹ حاصل کیا۔