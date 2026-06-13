وزیر دفاع نے آزاد کشمیر کے مظاہرین کو بہکے ہوئے بھائی قرار دے دیا، آئین کے مطالعے کا مشورہ

وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آزاد کشمیرکے کچھ بہکے ہوئے بھائی جو آج کل کسی ایجنڈے پر چل رہے ہیں آئینِ پاکستان کا آرٹیکل5 ضرورپڑھ لیں۔
وزیردفاع خواجہ آصف کا کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے آزاد کشمیرمیں احتجاج پر سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ بات چیت کی ابتدا ریاست سے وفاداری اور مکمل اطاعت سے ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیرکے کچھ بہکے ہوئے بھائی جوآج کل کسی ایجنڈے پرچل رہےہیں، وہ آئینِ پاکستان کا آرٹیکل 5 ضرورپڑھ لیں۔ آئین کا آرٹیکل 5 ہرشہری سے ریاست کے ساتھ غیرمتزلزل وفاداری کا تقاضا کرتا ہے۔
وزیردفاع خواجہ آصف نے اپنے بیان میں سورہ المائدہ کی آیت کا حوالہ بھی دیا۔