وزیر دفاع نے آزاد کشمیر کے مظاہرین کو بہکے ہوئے بھائی قرار دے دیا، آئین کے مطالعے کا مشورہ

احتجاج کرنے والے کچھ بہکے ہوئے بھائی آج کل کسی کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں وہ آئین کا آرٹیکل 5 ضرور پڑھیں، خواجہ آصف

ویب ڈیسک June 13, 2026
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وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آزاد کشمیرکے کچھ بہکے ہوئے بھائی جو آج کل کسی ایجنڈے پر چل رہے ہیں آئینِ پاکستان کا آرٹیکل5 ضرورپڑھ لیں۔

وزیردفاع خواجہ آصف کا کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے آزاد کشمیرمیں احتجاج پر سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ بات چیت کی ابتدا ریاست سے وفاداری اور مکمل اطاعت سے ہوتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیرکے کچھ بہکے ہوئے بھائی جوآج کل کسی ایجنڈے پرچل رہےہیں، وہ آئینِ پاکستان کا آرٹیکل 5 ضرورپڑھ لیں۔ آئین کا آرٹیکل 5 ہرشہری سے ریاست کے ساتھ غیرمتزلزل وفاداری کا تقاضا کرتا ہے۔

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وزیردفاع خواجہ آصف نے اپنے بیان میں سورہ المائدہ کی آیت کا حوالہ بھی دیا۔

 
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