فیفا ورلڈ کپ، قطر اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان مقابلہ ایک ایک گول سے برابر

میچ کے بیشتر حصے میں سوئٹزرلینڈ کا مکمل کنٹرول رہا

ویب ڈیسک June 14, 2026
facebook whatsup

قطر نے فیفا ورلڈ کپ میں اپنی تاریخ کا ایک یادگار باب رقم کرتے ہوئے سوئٹزرلینڈ کے خلاف سنسنی خیز مقابلہ 1-1 سے برابر کر کے عالمی کپ فائنلز میں اپنا پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا۔

میچ کا فیصلہ کن لمحہ اضافی وقت کے چوتھے منٹ میں آیا جب بوعلام خوخی نے ہومام الامین کے شاندار کراس پر ہیڈر کے ذریعے گیند جال میں پہنچا دی جس کے ساتھ ہی اسٹیڈیم میں موجود قطری شائقین خوشی سے جھوم اٹھے۔

میچ کے بیشتر حصے میں سوئٹزرلینڈ کا مکمل کنٹرول رہا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آسانی سے کامیابی حاصل کر لے گا۔

سوئس ٹیم کو پہلے ہاف میں برتری اس وقت ملی جب اسٹرائیکر بریل ایمبولو نے پنالٹی پر گول اسکور کیا۔

یہ پنالٹی ریمو فریولر کو قطری گول کیپر محمود ابوندا کی جانب سے گرائے جانے کے بعد دی گئی اگرچہ ری پلے میں حملے کے آغاز پر معمولی آف سائیڈ کا شبہ بھی ظاہر کیا گیا۔

سوئٹزرلینڈ کو میچ کے دوران برتری مزید مستحکم کرنے کے کئی مواقع ملے لیکن ڈین نڈوئے، روبن ورگاس اور بریل ایمبولو اہم مواقع ضائع کرتے رہے یہی ناکامی آخرکار ان کے لیے مہنگی ثابت ہوئی۔

دوسری جانب قطر کھیل کے دوران دباؤ کا شکار رہا تاہم ٹیم نے ہمت نہیں ہاری اور آخری لمحات تک جدوجہد جاری رکھی۔

اضافی وقت میں آنے والے گول نے نہ صرف میچ کا نقشہ بدل دیا بلکہ قطری فٹبال کی تاریخ میں ایک یادگار لمحہ بھی رقم کر دیا۔

میچ کے بعد قطر کے ہسپانوی کوچ جولن لوپیٹیگی نے اپنی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہیں کھلاڑیوں کے عزم، نظم و ضبط اور لڑنے کے جذبے پر فخر ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے اور ان کے کھلاڑیوں نے آخر تک یقین اور محنت کا دامن نہیں چھوڑا، جس کا صلہ انہیں تاریخی پوائنٹ کی صورت میں ملا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

نوح دستگیر بٹ نے ازبکستان میں ’جلال الدین سورڈ‘ مقابلہ جیت لیا

Express News

اے سی سی مینز چیلنجر کپ: ویزا تنازع نے پورے ٹورنامنٹ کا نقشہ بدل دیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: امن معاہدے کا اعلان، ایرانی ٹیم اپنا افتتاحی میچ کھیلنے امریکا پہنچ گئی

Express News

ویسٹ انڈیز کی فیصلہ کن ٹی ٹوئنٹی میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو شکست

Express News

فیفا ورلڈکپ: جاپانی شائقین کا متاثر کن عمل، دنیا بھر میں واہ واہ ہونے لگی

Express News

فیفا ورلڈکپ: سوئیڈن نے تیونس کو 1-5 سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو