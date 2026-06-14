فیفا ورلڈ کپ، قطر اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان مقابلہ ایک ایک گول سے برابر

قطر نے فیفا ورلڈ کپ میں اپنی تاریخ کا ایک یادگار باب رقم کرتے ہوئے سوئٹزرلینڈ کے خلاف سنسنی خیز مقابلہ 1-1 سے برابر کر کے عالمی کپ فائنلز میں اپنا پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا۔
میچ کا فیصلہ کن لمحہ اضافی وقت کے چوتھے منٹ میں آیا جب بوعلام خوخی نے ہومام الامین کے شاندار کراس پر ہیڈر کے ذریعے گیند جال میں پہنچا دی جس کے ساتھ ہی اسٹیڈیم میں موجود قطری شائقین خوشی سے جھوم اٹھے۔
میچ کے بیشتر حصے میں سوئٹزرلینڈ کا مکمل کنٹرول رہا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آسانی سے کامیابی حاصل کر لے گا۔
سوئس ٹیم کو پہلے ہاف میں برتری اس وقت ملی جب اسٹرائیکر بریل ایمبولو نے پنالٹی پر گول اسکور کیا۔
یہ پنالٹی ریمو فریولر کو قطری گول کیپر محمود ابوندا کی جانب سے گرائے جانے کے بعد دی گئی اگرچہ ری پلے میں حملے کے آغاز پر معمولی آف سائیڈ کا شبہ بھی ظاہر کیا گیا۔
سوئٹزرلینڈ کو میچ کے دوران برتری مزید مستحکم کرنے کے کئی مواقع ملے لیکن ڈین نڈوئے، روبن ورگاس اور بریل ایمبولو اہم مواقع ضائع کرتے رہے یہی ناکامی آخرکار ان کے لیے مہنگی ثابت ہوئی۔
دوسری جانب قطر کھیل کے دوران دباؤ کا شکار رہا تاہم ٹیم نے ہمت نہیں ہاری اور آخری لمحات تک جدوجہد جاری رکھی۔
اضافی وقت میں آنے والے گول نے نہ صرف میچ کا نقشہ بدل دیا بلکہ قطری فٹبال کی تاریخ میں ایک یادگار لمحہ بھی رقم کر دیا۔
میچ کے بعد قطر کے ہسپانوی کوچ جولن لوپیٹیگی نے اپنی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہیں کھلاڑیوں کے عزم، نظم و ضبط اور لڑنے کے جذبے پر فخر ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے اور ان کے کھلاڑیوں نے آخر تک یقین اور محنت کا دامن نہیں چھوڑا، جس کا صلہ انہیں تاریخی پوائنٹ کی صورت میں ملا۔