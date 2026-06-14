فیفا ورلڈ کپ، برازیل اپ سیٹ شکست سے بال بال بچ گیا، مراکش سے میچ ایک ایک گول سے برابر

نيو جرسی کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز میچ میں برازیل نے مراکش کے خلاف 1-1 سے ڈرا کھیل کر شکست سے بمشکل جان چھڑا لی۔
پانچ بار کی عالمی چیمپئن ٹیم کے لیے یہ مقابلہ خاصا مشکل ثابت ہوا تاہم وینیسیئس جونیئر کی شاندار انفرادی صلاحیت نے ٹیم کو ہار سے بچا لیا۔
میچ کے 21ویں منٹ میں مراکش نے برتری حاصل کی جب اسماعیل سیاباری نے گول کیپر ایلیسن بیکر کی غلط فہمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دور سے خوبصورت لوپڈ شاٹ کے ذریعے گیند جال میں پہنچا دی۔
یہ ورلڈ کپ میں پہلا موقع تھا کہ مراکش نے کسی جنوبی امریکی ٹیم کے خلاف گول اسکور کیا۔
مراکش نے ابتدائی لمحات میں مکمل دباؤ برقرار رکھا اور 30 منٹ تک برازیل پر واضح برتری حاصل کیے رکھی اس دوران انہوں نے متعدد حملے کیے اور مجموعی طور پر زیادہ شاٹس بھی لگائے۔
تاہم برازیل نے 32ویں منٹ میں شاندار انداز میں واپسی کی جب وینیسیئس جونیئر نے اپنی 50ویں انٹرنیشنل کیپ میں یادگار گول اسکور کیا۔
برونو گومیز کی پاس پر انہوں نے باکس میں گیند کنٹرول کرتے ہوئے دفاعی کھلاڑیوں کو چکمہ دیا اور طاقتور شاٹ کے ذریعے گول کر دیا۔
پہلے ہاف کے اختتام پر لوکاس پاکیٹا نے بھی برتری حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ان کی کوشش کو گول کیپر نے شاندار انداز میں روک لیا۔
دوسرے ہاف میں دونوں ٹیموں نے محتاط حکمت عملی اپنائی تاہم کوئی بھی ٹیم فیصلہ کن گول نہ کر سکی۔
برازیل کی جانب سے رافینہا کو ایک اہم موقع ملا مگر وہ کراس سے معمولی فرق سے محروم رہے۔
اس ڈرا کے ساتھ برازیل کی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں ناقابل شکست 92 سالہ تاریخ برقرار رہی جبکہ مراکش کے لیے یہ ایک اور ایسا موقع تھا جو جیت میں تبدیل نہ ہو سکا حالانکہ ان کی کارکردگی نے سب کو متاثر کیا۔