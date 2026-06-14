ٹرمپ کا خودساختہ دعویٰ جھوٹ نکلا، ایران نے آج ہونے والے امن معاہدے کو مسترد کر دیا

اس نوعیت کے دعوے سنجیدہ سفارتی عمل کو نقصان پہنچاتے ہیں، تہران

ویب ڈیسک June 14, 2026
facebook whatsup
تہران:

ایرانی فوج اور پاسدارانِ انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر آج دستخط ہو جائیں گے۔

پاسدارانِ انقلاب کی جانب سے جاری مؤقف میں کہا گیا ہے کہ ایرانی مذاکرات کار پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اتوار کے روز کسی بھی قسم کے معاہدے پر دستخط کا کوئی امکان موجود نہیں۔

بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکی صدر کی جانب سے دیے گئے بیانات زمینی حقائق کے برعکس ہیں۔

ایرانی فوجی ذرائع کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے معاہدے کی تقریب 14 جون کو رکھنے کا ذکر محض علامتی سیاسی پیغام ہے جس کا مقصد ذاتی تشہیر اور میڈیا توجہ حاصل کرنا ہے۔

تہران کا مؤقف ہے کہ اس نوعیت کے دعوے سنجیدہ سفارتی عمل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران کیساتھ معاہدے پر دستخط آج ہوں گے؛ آبنائے ہرمز سب کیلیے کھول دی جائیگی؛ ٹرمپ

Express News

ایران اور امریکا کے درمیان تحریری معاہدہ آج ہونے کا امکان، پاکستان الیکٹرانک دستخط کرے گا

دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے قبل دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ آج طے پا جائے گا اور اس کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کو تمام فریقین کے لیے کھول دیا جائے گا۔

ٹرمپ کے مطابق معاہدے کے بعد خطے میں کشیدگی میں کمی آئے گی اور صورتحال معمول پر آ جائے گی۔

انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ ایران اور پورے مشرق وسطیٰ کے ساتھ مستقبل میں تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے اور امید ہے کہ یہ پورا عمل جلد اور آسانی سے مکمل ہوگا۔

تاہم ایران کی تازہ تردید کے بعد دونوں ممالک کے بیانات میں واضح تضاد سامنے آ گیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

'یہ معاہدہ ہمیں قبول نہیں'، اسرائیلی وزیر بین گویر نے ٹرمپ کی ڈیل مسترد کر دی

Express News

آزاد کشمیر کے شہریوں نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوانتشاری ایکشن کمیٹی قرار دے دیا

Express News

غیر ملکی ایجنسیاں ’جاسوس کچھوؤں اور مچھلیوں‘ کے ذریعے چینی سمندروں پر نظر رکھ رہی ہیں، چین کا دعویٰ

Express News

فلسطین کی حمایت میں امریکی طلبا کا گوگل کے سی ای او کی تقریر کے دوران واک آؤٹ

Express News

اسرائیلی بربریت میں غزہ کا نظامِ صفائی بھی تباہ، چوہوں کی بھرمار، ویڈیو

Express News

امریکا ایران معاہدہ نیتن یاہو کی ذاتی شکست ہے، اسرائیلی تجزیہ نگار کا بڑا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو