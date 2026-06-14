کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج پرآزاد کشمیر کےعوام کا شدید ردعمل

گھروں میں نہ چینی ہےنہ آٹا اور روزگاربند ہونے سے چولہے ٹھنڈے پڑگئےہیں، شہری

ویب ڈیسک June 14, 2026
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کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ہڑتال نے آزادکشمیرکےعوام کا جینا مشکل کردیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق شہریوں نےکالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ہڑتال پر شرپسند کمیٹی کوآڑےہاتھوں لیتےہوئےکہا کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ہڑتال کےباعث غریب دیہاڑی دارطبقہ شدید ترین مشکلات کا شکارہے۔

ایک مقامی شہری نے کہا کہ گھروں میں نہ چینی ہےنہ آٹا اور روزگاربند ہونے سے چولہے ٹھنڈے پڑگئےہیں۔ اسپتال، میڈیکل اسٹورزاورتندوربند ہونےسےمریض ادویات اورلوگ روٹی کیلئےخوارہورہے ہیں۔

ایکشن کمیٹی کےاس احتجاج نےعام آدمی کی مشکلات  کم کرنےکے بجائےمزید اضافہ کر دیا ہے۔ آزاد کشمیرکےغریب عوام اب مزید کسی بھی پریشانی، ہڑتال اوربحران کےمتحمل نہیں ہوسکتے۔

شہری نے مزید کہا کہ کچھ عناصرکی جانب سےصورتحال کےبارےمیں حقائق کے برعکس غلط خبریں اورافواہیں پھیلائی جارہی ہیں۔
 
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