لائیو اسٹاک شعبے میں اہم کامیابی،روسی ویکسین کی فراہمی بحال

اس پیش رفت میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے کلیدی کردار ادا کیا

ویب ڈیسک June 14, 2026
facebook whatsup

لائیو اسٹاک شعبے میں ایک اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے روسی فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ویکسین کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔

اس پیش رفت میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے کلیدی کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں لائیوسٹاک شعبے کی ترقی اور بین الاقوامی تعاون کو مزید تقویت ملی ہے۔

پاکستان میں فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز سے لاکھوں مویشی متاثر ہو رہے ہیں، جس کے باعث مویشیوں کی پیداوار اور برآمدات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ گزشتہ تین برسوں کے دوران اس بیماری کے تقریباً 2,100 کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔

ایس آئی ایف سی کی معاونت سے روسی ویکسین کی فراہمی سے متعلق درپیش اہم مسئلہ کامیابی سے حل کر لیا گیا۔ روس کے تجارتی نمائندے ڈینس اے نیو زوروف نے اس حوالے سے تمام متعلقہ اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ کاری پر ایس آئی ایف سی کے کردار کو سراہا۔

ماہرین کے مطابق اس اقدام سے مویشی پالنے والے کسانوں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا جبکہ بیماریوں سے بچاؤ کے نظام کو بھی مزید مؤثر بنایا جا سکے گا۔ بہتر ویکسین فراہمی سے لائیوسٹاک کی پیداوار اور معیار میں بہتری کے ساتھ ساتھ شعبے کی ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔

اس پیش رفت سے پاکستان کے لائیوسٹاک شعبے کو فروغ ملنے، برآمدات کے امکانات بڑھنے اور پاکستان و روس کے درمیان تعاون مزید مستحکم ہونے کی توقع ہے۔ ایس آئی ایف سی کے عملی اقدامات کے باعث پاکستان کا لائیوسٹاک شعبہ جدت، پائیداری اور خود کفالت کی جانب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا-ایران معاہدہ شہباز شریف اور عاصم منیر کی کوششوں سے ممکن ہوا، نیویارک ٹائمز

Express News

ممتاز عالم دین مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی انتقال فرما گئے

Express News

بلوچستان کے علی گوہر عزم و ہمت کی مثال بن گئے

Express News

پنجاب حکومت کا اعلیٰ تعلیمی اداروں کا نظام پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے تحت چلانے کا فیصلہ

Express News

16 سال سے اقدام قتل کے مقدمے میں مطلوب ملزم گرفتار 

Express News

کراچی میں ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی، موسم نسبتاً خوشگوار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو