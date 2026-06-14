یہ حکومت بےشعور ہے، عوام کو بھی جان بوجھ کر جاہل رکھنا چاہتی ہے، علامہ راجہ ناصر

یہ تمام نشانیاں ایک بیمار حکومت کی ہیں، علامہ راجہ ناصر

ویب ڈیسک June 14, 2026
facebook whatsup

سینیٹ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر نے کہا کہ کبھی بھی ملک میں اخراجات کو کم کرنے اور آمدنی کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔

تفصیلات کے مطابق علامہ راجہ ناصر کا کہنا تھا کہ اگر کسی گھر کے اخراجات آمدنی سے زیادہ ہو جائیں تو وہ گھر الٹی میٹلی قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، پھر وہ گھر اپنے اثاثے بیچنے شروع کر دیتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آمدنی بھی اخراجات سے کم ہے اور کبھی اسکے اخراجات کو کم کرنے اور آمدنی کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس وقت پاکستان کی عوام غربت کی چکی میں پس رہی ہے۔ اور حکومت کہتی ہے روزانی 280 روپے کمانے والا غریب نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں ریاست ماں ہوتی ہے لیکن اب یہ ماں نہیں رہی یہ اپنے بچوں کا خون چوس رہی ہے۔ یوتھ میں اس وقت بے روز گاری 30 فیصد ہے لیکن اصل میں یہ معاملہ 60 فیصد ہے۔ جس ملک میں غربت بڑھ رہی ہو لوگ پڑھے لکھے نا خوں یہ کیسا ملک بن رہا ہے۔ یہ تمام نشانیاں ایک بیمار حکومت کی ہیں، یہ حکومت بے شعور ہے۔ ایسے لگتا حکومت جان بوجھ کر عوام کو جاہل رکھنا چاہتی ہے.

انہوں نے مزید کہا کہ وہ کون سے شخصیت ہے جس نے 280 والے گھرانے کو غربت سے باہر دیکھا ہے، حکمران حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اب ہر روز غریبوں میں اضافہ ہو رہا ہے غریب انسان اپنا علاج بھی نہیں کروا سکتا۔

انہوں نے کہا کہ بعض علاقوں میں جائے تو پتا چلتا ہے 70 سال پہلے بھی جو پرائمری سکول تھا آج بھی وہ پرائمری ہی ہے۔ ہم نے پڑھے لکھے انسان کا معیار یہ رکھا ہے جو اپنا نام لکھ سکے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں۔
 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا-ایران معاہدہ شہباز شریف اور عاصم منیر کی کوششوں سے ممکن ہوا، نیویارک ٹائمز

Express News

ممتاز عالم دین مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی انتقال فرما گئے

Express News

بلوچستان کے علی گوہر عزم و ہمت کی مثال بن گئے

Express News

پنجاب حکومت کا اعلیٰ تعلیمی اداروں کا نظام پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے تحت چلانے کا فیصلہ

Express News

16 سال سے اقدام قتل کے مقدمے میں مطلوب ملزم گرفتار 

Express News

کراچی میں ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی، موسم نسبتاً خوشگوار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو