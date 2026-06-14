آسٹریلیا کی 25 سالہ ایتھلیٹ اچانک انتقال کر گئیں

جیما اسٹیپلٹن کی موت نے کھیلوں کی دنیا کو سوگوار کردیا

ویب ڈیسک June 14, 2026
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25 سالہ آسٹریلوی اسپرنٹر جیما اسٹیپلٹن کی اچانک موت نے کھیلوں کی دنیا کو سوگوار کر دیا۔

وہ اپنے اہلِ خانہ کے ہمراہ تھائی لینڈ کے سیاحتی مقام پر چھٹیاں منا رہی تھیں جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق جیما اسٹیپلٹن ایک حادثے کا شکار ہوئیں جو بارش اور پھسلن کے باعث پیش آیا۔ حادثے کے وقت وہ موٹر بائیک پر سوار تھیں جبکہ ان کے اہلِ خانہ بھی قریب ہی موجود تھے۔

جیما اسٹیپلٹن آسٹریلیا کی ابھرتی ہوئی ایتھلیٹ تھیں اور 2025 میں معروف ریس “Stawell Gift” میں نمایاں کارکردگی دکھا چکی تھیں۔

ان کی اچانک موت پر اسپورٹس کمیونٹی، اہلِ خانہ اور مداحوں کی جانب سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔

اہلِ خانہ اور دوستوں نے انہیں ایک خوش مزاج اور باصلاحیت شخصیت قرار دیتے ہوئے خراجِ عقیدت پیش کیا ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔
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