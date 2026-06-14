تیسرا ون ڈے: آسٹریلیا کیخلاف بنگلا دیش کو سنسی خیز مقابلے کے بعد 1 وکٹ سے شکست

کوپر کونولی کی 149 رنز کی شاندار باری نے آسٹریلیا کو وائٹ واش سے بچنے میں مدد دی

ویب ڈیسک June 14, 2026
facebook whatsup
(تصویر: اے پی)

ایک روزہ سیریز کے تیسرے اور آخری ایک روزہ میچ میں آسٹریلیا نے بنگلا دیش کو 1 وکٹ سے شکست دے کر خود کو وائٹ واش سے بچا لیا۔

میرپور میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے 275 رنز کا ہدف آخری وکٹ پر 50 ویں اوور میں حاصل کیا۔

کینگروز کی جانب سے کوپر کونولی 149 رنز کی شاندار باری کھیل کر نمایاں رہے۔ مارنس لبوشین 29، اولیور پِیک 27، کیمرون گرین 27، کپتان جوش انگلس 21، ایلکس کیرے 8، بین ڈوارشوئس 4، زیویئر بارٹلیٹ 0 اور میٹ رینشا 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

ایڈم زمپا اور رائلے میریڈتھ بالترتیب 4 اور 2 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

بنگلا دیش کی جانب سے شریف الاسلام نے 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ مہدی حسن، مستفیض الرحمان اور تسکین احمد نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلا دیش نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 274 رنز اسکور کیے۔

بنگلا دیش کی جانب سے توحید ہردوئے 83 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ لٹن داس اور مصدق حسین 58 اور 56 رنز بالترتیب بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

کپتان نجم الحسن شانٹو 24، تنزید حسن 19، مہدی حسن 3 اور سومیا سرکار 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

آسٹریلیا کی جانب سے میٹ رینشا اور زیویئر بارٹلیٹ نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔ بین ڈوائرشوئس نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

نوح دستگیر بٹ نے ازبکستان میں ’جلال الدین سورڈ‘ مقابلہ جیت لیا

Express News

اے سی سی مینز چیلنجر کپ: ویزا تنازع نے پورے ٹورنامنٹ کا نقشہ بدل دیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: امن معاہدے کا اعلان، ایرانی ٹیم اپنا افتتاحی میچ کھیلنے امریکا پہنچ گئی

Express News

ویسٹ انڈیز کی فیصلہ کن ٹی ٹوئنٹی میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو شکست

Express News

فیفا ورلڈکپ: جاپانی شائقین کا متاثر کن عمل، دنیا بھر میں واہ واہ ہونے لگی

Express News

فیفا ورلڈکپ: سوئیڈن نے تیونس کو 1-5 سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو