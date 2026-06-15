روبِک کیوب کے شوقین نوجوان نے اپنی زندگی کے پہلے ہی اسکائی ڈائیونگ جمپ میں فضا میں اڑتے ہوئے دو پزل حل کیے اور گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔
24 سالہ اِیشان ہدکر نے اوشیئن سائیڈ کے آسمانوں میں پہلی بار اسکائی ڈائیونگ کی تاکہ ایک ہی اسکائی ڈائیو کے دوران سب سے زیادہ گھومنے والے پزل کیوب حل کرنے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر سکیں۔
تاہم ان کی پہلی کوشش، جو ان کی زندگی کی پہلی اسکائی ڈائیو بھی تھی، کامیاب نہ ہو سکی۔
اِیشان نے بتایا کہ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ تجربہ کیسا ہوگا اور انہیں کیا محسوس ہوگا۔ ان کے پہلے ریکارڈ کی کوشش کے دوران ایک کیوب ہوا میں ہی ٹوٹ گیا۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اس لیے فوراً اگلی فلائٹ میں سوار ہوئے اور چند ہی لمحوں بعد دوبارہ ریکارڈ بنانے کی کوشش کی۔
دوسری کوشش میں اِیشان نے 13 ہزار فٹ کی بلندی سے زمین کی طرف گرتے ہوئے ہوا میں ہی دو روبِک کیوب کامیابی سے حل کر لیے اور یوں نیا گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔