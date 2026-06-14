امریکا سے بات چیت کی منظوری نیشنل سیکیورٹی کونسل نے دی ہے، ایرانی صدر کا مذاکرات کا دفاع

ملکی خودمختاری اور مفادات کا تحفظ، مذاکرات کے معاملے پر حکومت اور دیگر ریاستی اداروں کا مؤقف ایک ہے، مسعود پزشکیان

ویب ڈیسک June 14, 2026
facebook whatsup
فوٹو: بشکریہ پریس ٹی وی

ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بیروت حملے کے بعد امریکا کے ساتھ جاری مذاکراتی عمل کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی مفادات کا تحفظ ایران کی بنیادی ترجیح ہےاور سپریم لیڈر کی حتمی منظوری سے ہی پیشرفت ہوگی۔

ایرانی میڈیا کے مطابق صدر پزشکیان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مذاکرات کے معاملے پر حکومت اور دیگر ریاستی اداروں کا مؤقف ایک ہے اور تمام حلقے ملک کی خودمختاری اور مفادات کے تحفظ پر متفق ہیں۔

انہوں نے کہا کہ امریکا کے ساتھ بات چیت سے متعلق فیصلوں میں سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کا کردار اہم ہے اور اسی ادارے کی منظوری کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

ایرانی صدر نے مزید کہا کہ مذاکرات سے متعلق حتمی فیصلہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کی منظوری سے ہوگا۔ 

اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ بیروت میں ہونے والے اسرائیلی حملے کی وجہ سے معاہدے میں تاخیر ہوئی ہے تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ چند گھنٹوں میں معاہدے کے حوالے سے پیشرفت ہوجائے گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

'یہ معاہدہ ہمیں قبول نہیں'، اسرائیلی وزیر بین گویر نے ٹرمپ کی ڈیل مسترد کر دی

Express News

آزاد کشمیر کے شہریوں نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوانتشاری ایکشن کمیٹی قرار دے دیا

Express News

غیر ملکی ایجنسیاں ’جاسوس کچھوؤں اور مچھلیوں‘ کے ذریعے چینی سمندروں پر نظر رکھ رہی ہیں، چین کا دعویٰ

Express News

فلسطین کی حمایت میں امریکی طلبا کا گوگل کے سی ای او کی تقریر کے دوران واک آؤٹ

Express News

اسرائیلی بربریت میں غزہ کا نظامِ صفائی بھی تباہ، چوہوں کی بھرمار، ویڈیو

Express News

امریکا ایران معاہدہ نیتن یاہو کی ذاتی شکست ہے، اسرائیلی تجزیہ نگار کا بڑا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو