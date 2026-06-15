فیفا ورلڈ کپ 2026، جرمنی کی میگا ایونٹ میں دھماکہ خیز انٹری، کیورا ساؤ کو 7-1 سے شکست

فیفا ورلڈ کپ کے گروپ ای کے افتتاحی میچ میں چار مرتبہ کی عالمی چیمپئن جرمنی نے ٹورنامنٹ کی ڈیبیو ٹیم کیوراساؤ کو 1-7 سے شکست دے کر شاندار انداز میں مہم کا آغاز کیا۔
جرمنی نے میچ کا آغاز جارحانہ انداز میں کیا اور چھٹے منٹ میں ہی فلکس نیمیچا کے خوبصورت کُرلنگ شاٹ کے ذریعے برتری حاصل کر لی جس میں فلوریان ورٹز کے شاندار ٹچ نے اہم کردار ادا کیا۔
یہ ٹورنامنٹ کا اب تک کا سب سے تیز ترین گول بھی قرار دیا جا رہا ہے۔
تاہم کیوراساؤ جو آبادی اور رقبے کے لحاظ سے ورلڈ کپ کی سب سے چھوٹی ٹیم ہے نے 21 ویں منٹ میں شاندار جواب دیتے ہوئے اسکور برابر کر دیا۔
زوئریخ کے مڈفیلڈر لیوانو کومینیسا نے باکس کے باہر سے بائیں پاؤں سے شاندار شاٹ لگا کر گیند کو جال میں پہنچایا جس نے تجربہ کار جرمن گول کیپر مانوئل نوئر کو بھی حیران کر دیا۔
پہلے ہاف میں میچ کچھ دیر متوازن رہا، لیکن جرمنی نے جلد ہی دوبارہ کنٹرول سنبھال لیا۔ نکولو شلٹربیک نے کارنر کک پر شاندار ہیڈر کے ذریعے اسکور 1-2 کر دیا جبکہ پہلے ہاف کے اضافی وقت میں کائی ہاورٹز نے پنالٹی پر برتری مزید مستحکم کر دی۔
دوسرے ہاف میں جرمنی نے مکمل برتری قائم کر لی۔ جمی مال موسیالا نے آغاز کے چند سیکنڈ بعد ہی شاندار فِنش کے ساتھ اسکور 1-4 کر دیا۔
اس کے بعد مزید حملے جاری رہے اور ناتھنئیل براؤن اور ڈینیز اُنڈاو نے گول اسکورنگ میں اضافہ کیا۔
کائی ہاورٹز نے میچ کے آخری لمحات میں اپنا دوسرا گول کرتے ہوئے اسکور 1-7 تک پہنچا دیا جس کے ساتھ جرمنی نے شاندار فتح اپنے نام کی۔
یہ نتیجہ 2014 کے ورلڈ کپ سیمی فائنل میں برازیل کے خلاف 1-7 فتح کی یاد تازہ کر گیا اور جرمنی نے عالمی کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والی ٹیم کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا۔