فیفا ورلڈ کپ 2026، جاپان اور نیدرلینڈ کا میچ 2-2 گول سے برابر

فیفا ورلڈ کپ 2026 کے ایک دلچسپ اور ہائی پروفائل میچ میں جاپان نے نیدرلینڈز کے خلاف شاندار واپسی کرتے ہوئے مقابلہ 2-2 سے برابر کر دیا۔
میچ کا آغاز محتاط انداز میں ہوا اور پہلے ہاف میں نیدرلینڈز کی ٹیم نسبتاً بہتر نظر آئی۔ ڈونیئل مالن نے متعدد مواقع پیدا کیے اور جاپانی گول کیپر زیون سوزوکی کو کئی اہم سیو کرنے پر مجبور کیا۔
دوسرے ہاف میں کھیل نے شدت اختیار کر لی۔ 51 ویں منٹ میں لیورپول کے کپتان ورجل فان ڈائک نے راین گراوینبرچ کے خوبصورت کراس پر ہیڈر کے ذریعے نیدرلینڈز کو برتری دلائی۔
تاہم جاپان نے فوری ردعمل دیا اور صرف چھ منٹ بعد کیتو ناکامورا کے طاقتور شاٹ نے اسکور 1-1 سے برابر کر دیا، جس پر ڈچ گول کیپر بے بس نظر آئے۔
نیدرلینڈز نے دوبارہ برتری حاصل کر لی جب 64 ویں منٹ میں کریسینسیو سمرویل نے باکس کے اندر شاندار انفرادی کوشش کے بعد گیند جال میں پہنچا دی۔
میچ کے آخری لمحات میں جاپان نے مسلسل دباؤ برقرار رکھا اور دو منٹ قبل کھیل ختم ہونے سے دائیچی کامادا نے ہیڈر کے ذریعے شاندار گول کر کے اسکور 2-2 سے برابر کر دیا جس کے بعد اسٹیڈیم میں موجود جاپانی شائقین نے زبردست جشن منایا۔
اس ڈرا کے ساتھ دونوں ٹیموں نے گروپ مرحلے کا آغاز ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ کیا جبکہ میچ کو ٹورنامنٹ کے ابتدائی مرحلے کے سب سے دلچسپ مقابلوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔