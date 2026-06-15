افغان طالبان کے خلاف کینیڈا اور یورپ بھر میں احتجاجی مظاہرے

اسپین اوراٹلی میں بھی  احتجاجی مظاہرے ہوئے

ویب ڈیسک June 15, 2026
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افغان طالبان رجیم کی جانب سے ہرات میں پرامن مظاہرین پر تشدد اور جبری گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان رجیم کی جابرانہ پالیسیوں اور ہرات میں کریک ڈاؤن کیخلاف کینیڈا، جرمنی اوردیگر یورپی ممالک میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔

مظاہرین کی جانب سے تعلیم، روزگار اورآزادی کے نعرے اور طالبان رجیم کیخلاف فوری عالمی کارروائی کامطالبہ کیا گیا۔

جرمنی کے شہر اسٹٹگارٹ کے مظاہرے میں مظاہرین نے جرمن حکومت سے مطالبہ کیا کہ
جرمن حکومت افغان طالبان رجیم کے ساتھ تمام سفارتی روابط فوری طور پر ختم کرے۔

یورپی ممالک کی جانب سےافغان طالبان کیساتھ حالیہ روابط نےرجیم کوخواتین پرمزید سخت پابندیاں عائد کرنےکاحوصلہ دیا ہے۔ کینیڈا کےشہر ٹورنٹو میں بھی سینکڑوں افرادافغان طالبان کیخلاف سڑکوں پرنکل آئے۔

مظاہرین نے کینیڈین حکومت سےافغانستان میں خواتین مخالف پالیسیوں اور"جینڈراپارتھائیڈ" کیخلاف فوری سخت اقدامات اٹھانےکا مطالبہ کیا جبکہ اسپین اوراٹلی میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے۔
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