بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت نے گلوکار و اداکار دلجیت دوسانجھ کے ساتھ مبینہ تنازع اور اختلافات کی خبروں پر وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے درمیان کسی قسم کی ذاتی دشمنی یا رنجش موجود نہیں۔
اپنی نئی فلم کی تشہیری مہم کے دوران ایک انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے کنگنا رناوت نے کہا کہ ماضی میں ایک مخصوص معاملے پر ان اور دلجیت دوسانجھ کی رائے مختلف ضرور تھی، تاہم اس اختلاف کو ذاتی تعلقات سے جوڑنا درست نہیں۔ ان کے مطابق دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں بلکہ صرف ایک واقعے کے حوالے سے ان کے نقطۂ نظر میں فرق تھا۔
کنگنا نے مزید کہا کہ ان کے دل میں دلجیت کے خلاف کوئی منفی جذبات نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ حیران کن بات بھی بتائی کہ اتنے طویل عرصے سے خبروں میں رہنے کے باوجود وہ اور دلجیت آج تک کبھی آمنے سامنے نہیں ملے۔
اداکارہ سے جب دلجیت دوسانجھ کی حالیہ فلم ’واپس آؤں گا‘ کے بارے میں رائے طلب کی گئی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ’’یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا نا؟‘‘، جس پر وہاں موجود افراد بھی مسکرا اٹھے۔
یاد رہے کہ کنگنا رناوت اور دلجیت دوسانجھ کے درمیان اختلافات کی خبریں دسمبر 2020 میں سامنے آئی تھیں، جب کسانوں کے احتجاج کے دوران دونوں شخصیات کے درمیان سوشل میڈیا پر سخت جملوں اور تنقیدی تبصروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد طویل عرصے تک دونوں کے تعلقات سے متعلق مختلف قیاس آرائیاں گردش کرتی رہیں، تاہم کنگنا کے حالیہ بیان نے ان خبروں کو نئی جہت دے دی ہے۔
کنگنا رناوت کا کہنا ہے کہ اختلافِ رائے کو ذاتی دشمنی سمجھنا درست نہیں، اور ان کے نزدیک اس معاملے کو ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔