بارش کا سسٹم پاکستان میں داخلے کے قریب،  پنجاب میں موسم بدلنے کا امکان

آج لاہور میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا جبکہ شام کے وقت کچھ بادل بھی آ سکتے ہیں

ویب ڈیسک June 15, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

بارش کا نیا سسٹم پاکستان میں داخل ہونے کے قریب ہے، جس کے پیش نظر پنجاب میں موسم بدلنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔

صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرد آلود ہوائیں اور بارش برسانے والا موسمی سسٹم پاکستان کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کے باعث آئندہ چند روز کے دوران مختلف علاقوں میں موسم کی صورتحال تبدیل ہونے کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا جبکہ شام کے وقت کچھ بادل بھی آ سکتے ہیں۔

موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ آج سینٹرل اور اپر پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان موجود ہے۔ لاہور میں بھی کل ہلکی بارش متوقع ہے، جس سے گرمی کی شدت میں کسی حد تک کمی آسکتی ہے۔

ماہرین کے مطابق آج سے لے کر 20 جون تک سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران بعض علاقوں میں دھوپ جبکہ بعض مقامات پر بارش متوقع ہے، جس کے باعث موسم میں وقفے وقفے سے تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے۔

محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ 16، 17 اور 18 جون کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں نسبتاً تیز بارش کا امکان ہے۔

آج لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا-ایران معاہدہ شہباز شریف اور عاصم منیر کی کوششوں سے ممکن ہوا، نیویارک ٹائمز

Express News

ممتاز عالم دین مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی انتقال فرما گئے

Express News

بلوچستان کے علی گوہر عزم و ہمت کی مثال بن گئے

Express News

پنجاب حکومت کا اعلیٰ تعلیمی اداروں کا نظام پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے تحت چلانے کا فیصلہ

Express News

16 سال سے اقدام قتل کے مقدمے میں مطلوب ملزم گرفتار 

Express News

کراچی میں ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی، موسم نسبتاً خوشگوار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو