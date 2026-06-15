بھارت کی ایک بار پھر عالمی سطح پر ہزیت، نام نہاد وشوگرو بھارت کی حقیقت بے نقاب 

آبنائے ہرمزمیں خلاف ورزی پر بھارتی بحریہ جہاز پرامریکی حملے سے 3افراد ہلاک ہوئے

ویب ڈیسک June 15, 2026
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امریکا نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر بھارتی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

بحیرۂ عمان میں بھارتی آئل ٹینکرکی تباہی پرمذمت کے خواہش مند بھارت کو امریکا نے ایک بار پھر دھمکی دے دی ہے۔  

عالمی جریدہ بلوم برگ کے مطابق بھارت کے احتجاج کے باوجود امریکا نے آبنائے ہرمز کی بندش پراپنے موقف کا بھر پور دفاع کیا ہے۔ بھارتی وزیرخارجہ سے گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ نے بھارت کو دوٹوک الفاظ میں کہا کہ امریکی فوج کا حکم ماننا پڑے گا۔ 

آبنائے ہرمزمیں خلاف ورزی پر بھارتی بحریہ جہاز پرامریکی حملے سے 3افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے بھارتی حکومت کی ناکامی پرشدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب ملک کا وزیراعظم نااہل ، کمزور اور کمپرومائز ہو تو ملک کی ایسے ہی ہزیمت ہوتی ہے۔ 

بھارتی اپوزیشن لیڈرراہول گاندھی نے کہا کہ مودی نے عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔
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