غیر ملکی ایجنسیاں ’جاسوس کچھوؤں اور مچھلیوں‘ کے ذریعے چینی سمندروں پر نظر رکھ رہی ہیں، چین کا دعویٰ

چینی وزارت کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کی سرگرمیاں قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرات پیدا کر سکتی ہیں

ویب ڈیسک June 15, 2026
facebook whatsup

بیجنگ: چین نے دعویٰ کیا ہے کہ غیر ملکی انٹیلی جنس اور جاسوسی ادارے ملک کے سمندری علاقوں کی نگرانی کے لیے جدید اور غیر روایتی طریقے استعمال کر رہے ہیں، جن میں سینسرز سے لیس آبی جانور بھی شامل ہیں۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق چین کی وزارتِ ریاستی سلامتی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین کے گرد و نواح کے سمندروں میں ایک خاموش مگر پیچیدہ خفیہ جنگ جاری ہے، جہاں مختلف غیر ملکی ادارے حساس معلومات حاصل کرنے کے لیے جدید جاسوسی آلات استعمال کر رہے ہیں۔

وزارت نے چینی سوشل میڈیا پلیٹ فارم وی چیٹ پر جاری اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ بعض غیر ملکی ایجنسیاں بڑے سمندری جانوروں، خصوصاً کچھوؤں اور مچھلیوں، کے ساتھ خصوصی سینسرز نصب کرکے انہیں معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔

بیان کے مطابق یہ سینسرز پانی کے درجہ حرارت، نمکیات، سمندری بہاؤ کی سمت اور دیگر حساس معلومات حقیقی وقت میں ریکارڈ کرتے ہیں۔ بعد ازاں یہ معلومات سیٹلائٹ رابطوں کے ذریعے بیرونِ ملک منتقل کی جا سکتی ہیں۔

چینی وزارت کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کی سرگرمیاں قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرات پیدا کر سکتی ہیں کیونکہ سمندری معلومات دفاعی اور تزویراتی لحاظ سے انتہائی اہمیت رکھتی ہیں۔

تاہم وزارتِ ریاستی سلامتی نے اپنے بیان میں یہ واضح نہیں کیا کہ ایسے مبینہ جاسوس جانور کہاں دریافت ہوئے، کتنی تعداد میں پائے گئے یا ان کے پیچھے کون سی غیر ملکی ایجنسیاں کارفرما ہیں۔

چین کی جانب سے سامنے آنے والا یہ دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عالمی سطح پر سمندری نگرانی، انٹیلی جنس سرگرمیوں اور حساس بحری علاقوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر خدشات پہلے ہی موجود ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

'یہ معاہدہ ہمیں قبول نہیں'، اسرائیلی وزیر بین گویر نے ٹرمپ کی ڈیل مسترد کر دی

Express News

آزاد کشمیر کے شہریوں نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوانتشاری ایکشن کمیٹی قرار دے دیا

Express News

غیر ملکی ایجنسیاں ’جاسوس کچھوؤں اور مچھلیوں‘ کے ذریعے چینی سمندروں پر نظر رکھ رہی ہیں، چین کا دعویٰ

Express News

فلسطین کی حمایت میں امریکی طلبا کا گوگل کے سی ای او کی تقریر کے دوران واک آؤٹ

Express News

اسرائیلی بربریت میں غزہ کا نظامِ صفائی بھی تباہ، چوہوں کی بھرمار، ویڈیو

Express News

امریکا ایران معاہدہ نیتن یاہو کی ذاتی شکست ہے، اسرائیلی تجزیہ نگار کا بڑا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو