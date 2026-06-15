یمن کے ’اسپائیڈر مین‘ کوہ پیما آتش فشاں کے گڑھے میں گر کر ہلاک

الققع بن عنتر خطرناک چٹانوں اور پہاڑوں پر چڑھنے کی ویڈیوز کے باعث سوشل میڈیا پر مشہور تھے

ویب ڈیسک June 15, 2026
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یمن میں سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کرنے والے فری کلائمبر الققع بن عنتر ہولناک حادثے میں جان کی بازی ہار گئے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق 30 سالہ الققع بن عنتر، جنہیں آن لائن دنیا میں “اسپائیڈر مین آف یمن” کے نام سے جانا جاتا تھا، جمعہ کے روز جنوبی صوبے الضالع میں واقع حرضۃ دمت آتش فشاں کے تقریباً 120 میٹر گہرے گڑھے میں چڑھائی کے دوران نیچے گر گئے۔

وہ بغیر حفاظتی رسوں اور آلات کے خطرناک چٹانوں اور پہاڑوں پر چڑھنے کی ویڈیوز کے باعث سوشل میڈیا پر مشہور تھے۔

حادثے کے بعد مقامی سول ڈیفنس اور ریسکیو ٹیموں نے تقریباً 24 گھنٹے طویل سرچ اینڈ ریکوری آپریشن کے بعد ان کی لاش برآمد کی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رپورٹس کے مطابق ریسکیو آپریشن کے دوران دشوار گزار راستوں کے باعث ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

یمنی میڈیا کے مطابق الققع بن عنتر نے بعض اوقات اپنی خطرناک سرگرمیوں کی وجہ معاشی مجبوری کو قرار دیا تھا اور وہ ان ویڈیوز کے ذریعے آمدنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
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