مقبوضہ کشمیر کے شہری نے آزاد جموں و کشمیرمیں انتشار پھیلانے والوں کو کھری کھری سنا دی ۔
مقبوضہ کشمیر کے شہری نے سری نگر سے ویڈیو پیغام میں کہا کہ آزاد جموں و کشمیرکے لوگ آزادی کی اصل قیمت اور مقبوضہ کشمیرکی صورتحال سے ناواقف ہیں۔
شہری نے کہا کہ مقبوضہ کشمیرمیں آ کر دیکھو کہ یہاں عزتیں پامال ہورہی ہیں، مقبوضہ کشمیرمیں کیا حالات ہیں اورتم آزاد جموں وکشمیرمیں مہاجرین کی نشستوں پرشور مچا رہے ہو؟۔
شہری نے مزید کہا کہ آزاد جموں وکشمیر میں انتشار پھیلانے والے شرپسند عناصر اجیت دوول کے پالتو ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے نوجوان کا یہ پیغام ان شرپسندوں کیلئے واضح پیغام ہے جو آزادکشمیر کے امن کو داو پر لگانا چاہتے ہیں۔