پنجاب میں کل بجٹ پیش ہوگا، سندھ میں بدھ کو اجلاس طلب

ترقیاتی منصوبوں اور سرکاری اخراجات کے نئے اہداف مقرر کیے جائیں گے

ویب ڈیسک June 15, 2026
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مالی سال 27-2026 کا بجٹ پیش کرنے کیلئے سندھ اور پنجاب اسمبلیوں کے بجٹ اجلاس طلب کرلیے گئے۔

پنجاب اسمبلی کا 43 واں بجٹ اجلاس 16 جون بروز منگل دوپہر 2 بجے منعقد ہوگا جس کی صدارت اسپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے۔

اجلاس میں آئندہ مالی سال کا اہم بجٹ پیش کیا جائے گا جس میں ترقیاتی منصوبوں اور سرکاری اخراجات کے نئے اہداف مقرر کیے جائیں گے۔ پنجاب اسمبلی سیکرٹریٹ کے مطابق اجلاس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔

دوسری جانب سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس بدھ کے روز شام 4 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ایوان میں نئے مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ اجلاس سے قبل سندھ کابینہ کا اجلاس بھی ہوگا جس میں بجٹ تجاویز کی منظوری دی جائے گی۔

ذرائع کے مطابق سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس تقریباً پانچ روز تک جاری رہنے کا امکان ہے جبکہ ایوان میں ضمنی بجٹ بھی پیش کیا جائے گا۔ آئندہ ہفتے سندھ بجٹ کی منظوری متوقع ہے۔
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