ناروے کی شہزادی کے بڑے بیٹے کو جنسی زیادتی کے جرم میں 4 سال قید

شاہی محل کی جانب سے فوری طور پر کوئی تفصیلی بیان جاری نہیں کیا گیا

ویب ڈیسک June 15, 2026
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ناروے کی شہزادی کے بڑے بیٹے کو جنسی زیادتی کے مقدمے میں 4 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ناروے میں عدالت نے  شہزادی کے بڑے بیٹے ماریئس بورگ ہوئبی کو ریپ کے جرم میں چار سال قید کی سزا سنائی ہے۔

عدالتی فیصلے کے مطابق مقدمے کی سماعت کے دوران استغاثہ نے ایسے شواہد پیش کیے جنہیں عدالت نے جرم ثابت کرنے کے لیے کافی قرار دیا۔ جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ متاثرہ خاتون کے بیان، گواہوں کے بیانات اور دیگر شواہد کو مدنظر رکھتے ہوئے ملزم کے خلاف الزامات ثابت ہوتے ہیں۔

ماریئس بورگ ہوئبی ناروے کی شہزادی میٹی میرٹ کے بیٹے ہیں تاہم وہ براہِ راست شاہی جانشینی کی قطار میں شامل نہیں ہیں۔ تاہم ان کا تعلق شاہی خاندان سے ہونے کے باعث کیس کو ملک اور بین الاقوامی سطح پر توجہ سے دیکھا گیا۔

عدالتی فیصلے کے بعد شاہی محل کی جانب سے فوری طور پر کوئی تفصیلی بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ ناروے کے شاہی خاندان کے لیے ایک حساس اور مشکل مرحلہ ثابت ہوا ہے۔
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