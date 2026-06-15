کیا امریکا میں خلائی مخلوق کا گڑھ مِل گیا؟ نئی دستاویزات نے سنسنی پھیلا دی

اس نوعیت کے واقعات کی متعدد ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں، ماہرین

ویب ڈیسک June 15, 2026
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پینٹاگون کی طرف سے ایلین کے بارے میں جاری کردہ ​​خفیہ دستاویزات کی تازہ ترین فائلز نے ہنگامہ کھڑا کردیا ہے جس میں ایلینز ک دنیا میں آماجگاہ کی مبہم سے نشاندہی کی گئی ہے۔

دستاویزات کے مطابق یہ غیر معمولی مشاہدات پہلی بار 2021 میں ریکارڈ کیے گئے تھے۔ اس کے بعد اگلے کئی برسوں تک اسی مقام پر بار بار ایسے واقعات رپورٹ ہوتے رہے، جس نے محققین اور حکام کی توجہ مبذول کر لی۔

رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی اور تحقیقی وجوہات کی بنا پر مقام کا اصل نام اور درست جغرافیائی محلِ وقوع عوام کے سامنے ظاہر نہیں کیا گیا۔ تاہم حکام کے مطابق یہ ایک دور افتادہ اور الگ تھلگ تالاب ہے، جہاں انسانی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہے۔

دستاویزات کے مطابق مشاہدہ کرنے والے افراد نے مختلف اوقات میں پانی کے اوپر یا اس کے قریب غیر معمولی حرکات اور ایسی اشیا دیکھی تھیں جن کی فوری طور پر کوئی سائنسی یا فطری وضاحت پیش نہیں کی جا سکی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام کو مزید نگرانی اور تحقیق کے لیے منتخب کیا گیا۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے واقعات کی متعدد ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں قدرتی ماحولیاتی عوامل، نایاب حیاتیاتی سرگرمیاں، بصری دھوکے یا مشاہداتی غلطیاں شامل ہیں۔ تاہم جب تک مکمل تحقیقی نتائج سامنے نہ آئیں، ان مشاہدات کی حتمی نوعیت کے بارے میں یقین سے کچھ کہنا ممکن نہیں۔
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