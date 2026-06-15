ایک سال میں 2 محاذوں پر کامیابی؛ معاشی و دہشتگردی کیخلاف جنگ بھی جیتیں گے، خواجہ آصف

اسلام آ باد:
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے ایک سال میں دو محاذوں پر کامیابی حاصل کی۔ ہم معاشی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی جیتیں گے۔
سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان مین وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک سال کے عرصے میں اللہ کے فضل و کرم سے 2 جنگیں جیت لی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھارت کے خلاف فاتح سپہ سالار اور امن کے محاذ پر صبر و تحمل کے ساتھ کامیاب سفارت کار کے طور پر سامنے آئے ہیں اور دونوں محاذوں پر سرخرو رہے ہیں۔
خواجہ آصف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان فتوحات کا سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت اور کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔
وزیر دفاع نے وزیراعظم شہباز شریف کے کردار کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھارت کے خلاف جنگ اور ایران امریکا مصالحت کے دونوں مراحل میں خلوص، دانش اور معاملہ فہمی کے ساتھ کردار ادا کیا، جو تاریخ ساز ہے۔
خواجہ آصف نے کہا کہ یہ توازن اور ملک کے مفاد میں یکسوئی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا کرم جاری و ساری ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ موجودہ قیادت معاشی محاذ اور دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں بھی کامیاب اور سرخرو ہوگی۔