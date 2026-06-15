ذہنی آزمائش اور مشاہدے کی صلاحیت کو جانچنے والی تصویری پہیلیاں سوشل میڈیا پر ہمیشہ صارفین کی توجہ حاصل کرتی ہیں۔ ایسی ہی ایک پہیلی نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کردیا ہے، جس میں صرف ایک تصویر کی مدد سے یہ معلوم کرنا ہے کہ دو لڑکوں میں سے کون اکیلا رہائش پذیر ہے۔
تصویر میں دو نوجوان دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک لڑکا دانت صاف کر رہا ہے جبکہ دوسرا، جو سبز رنگ کی قمیض میں نظر آ رہا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شیو بنا رہا ہے۔ بظاہر دونوں مناظر عام دکھائی دیتے ہیں، لیکن اسی تصویر میں ایک چھوٹی سی تفصیل اس پہیلی کا حل اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔
سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس ذہنی مشق میں صارفین سے سوال کیا گیا کہ دونوں میں سے وہ کون سا لڑکا ہے جو اکیلا رہتا ہے۔ بہت سے افراد نے مختلف اندازے لگائے، جبکہ کچھ نے تصویر کی باریک تفصیلات پر توجہ دے کر درست جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔
اگر آپ ابھی تک جواب نہیں ڈھونڈ پائے تو راز یہ ہے کہ شیو بنانے والے لڑکے کے سامنے رکھے گلاس میں صرف ایک ٹوتھ برش موجود ہے۔ اس کے برعکس دانت صاف کرنے والے لڑکے کے قریب دو ٹوتھ برش دکھائی دیتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رہائش کسی اور کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔
اسی مشاہدے کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ سبز قمیض پہنے شیو بنانے والا لڑکا اکیلا رہتا ہے، جبکہ دوسرا لڑکا کسی اور فرد کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔
کیا آپ نے صحیح جواب تلاش کرلیا تھا؟