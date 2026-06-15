خریداری: بازار ، الگورتھم اور اس سے بھی آگے

اگر تاریخ انسانی کو ایک مسلسل کہانی سمجھا جائے تو اس کہانی میں’’بازار‘‘ہمیشہ مرکزی کردار رہا ہے، چاہے وہ قدیم مصر کے صحراؤں کے درمیان آباد قافلوں کی منڈیاں ہوں یا قاہرہ کے گنجان اور متحرک تجارتی مراکز یا پھر آج کا ڈیجیٹل انٹرنیٹ جہاں ایک کلک سے دنیا بھر کی اشیاء سامنے آ جاتی ہیں۔
خرید و فروخت انسان کی سماجی و معاشی زندگی کا بنیادی ستون رہی ہے ،مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی بازار صرف جگہ کا نام ہے یا یہ انسان کی تہذیب، سوچ اور ترقی کا آئینہ ہے؟
یہی سوال ہمیں ماضی سے مستقبل تک ایک طویل سفر پر لے جاتا ہے۔ ماضی میں جب بازار ایک زندہ دنیا ہوا کرتا تھا۔ قرون وسطیٰ میں قاہرہ کے بازار محض خرید و فروخت کی جگہ نہیں تھے بلکہ تہذیبوں کا سنگم تھے۔
اونٹوں کے قافلے صحراؤں سے گزر کر مصالحے، ریشم، سونا اور خوشبوئیں لے کر آتے تھے۔ خریدار اور دکاندار کے درمیان براہِ راست تعلق ہوتا تھا۔ چیز صرف دیکھی نہیں جاتی تھی بلکہ چھو کر، سونگھ کر اور پرکھ کر خریدی جاتی تھی۔
اس دور میں قیمتیں فکس نہیں تھیں۔’’ بھاؤ تاؤ‘‘ایک فن تھا۔ تجربہ کار خریدار کم قیمت میں بہتر سودا کر لیتا تھا، جب کہ ناتجربہ کار اکثر مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اعتماد انسان کے چہرے، اس کی دکان اور اس کی شہرت سے جڑا ہوتا تھا۔
یہی وجہ ہے کہ اُس وقت کا بازار ایک معاشی نظام سے بڑھ کر ایک سماجی تجربہ تھا۔ لوگ صرف چیزیں خریدنے نہیں جاتے تھے بلکہ خبریں سننے، تعلقات بنانے اور دنیا کو سمجھنے بھی جاتے تھے۔ یہ سماجی اقدار کا مظہر بھی ہوتے تھے۔
قدیم مصر کے بازار معاشی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سماجی اور ثقافتی زندگی کے بھی اہم مراکز تھے۔ ان بازاروں میں مختلف اشیاء کی خرید و فروخت، ہنر مندوں کی مصنوعات کی نمائش اور لوگوں کے باہمی روابط نے مصر کی ترقی اور خوشحالی میں نمایاں کردار ادا کیا۔
قدیم مصر میں آج کی طرح سکے رائج نہیں تھے، اس لیے اکثر خرید و فروخت تبادلہ اشیاء کے ذریعے ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص گندم دے کر کپڑا یا برتن حاصل کر لیتا تھا۔ بعد میں دھاتوں اور مخصوص اشیاء کو قیمت کے معیار کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔
قدیم مصر کے بازاروں میں مختلف قسم کی اشیاء فروخت ہوتی تھیں۔ کسان گندم، جو، سبزیاں، پھل اور دیگر زرعی اجناس لے کر آتے تھے۔ بہر کیف موجودہ دور میں انٹرنیٹ نے بازار کو ڈیجیٹل کر دیا ہے۔آج ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں بازار کسی مخصوص جگہ کا محتاج نہیں رہا۔ موبائل فون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے خریداری کو گھر کی دہلیز تک محدود کر دیا ہے۔
اب خریدار خود بازار نہیں جاتا،بلکہ بازار خود خریدار کے پاس آتا ہے۔ تصاویر، ریویوز، ریٹنگز اور الگورتھم ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا خریدنا چاہیے۔ وقت، محنت اور فاصلہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، مگر اس کے ساتھ ایک نیا سوال بھی پیدا ہوا ہے کہ کیا ہم واقعی خود فیصلہ کر رہے ہیں یا ہم سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں؟
دوسری طرف مستقبل کے دور میں ’’اے آئی‘‘ ہماری جگہ خریداری کرتا نظر آرہا ہے یعنی اگر موجودہ رفتار کو دیکھا جائے تو آنے والا دور صرف آن لائن خریداری کا نہیں بلکہ ’’خودکار خریداری ‘‘کا ہوگا۔
مستقبل میں مصنوعی ذہانت (AI) آپ کی عادات، پسند، بجٹ اور ضرورت کو اس حد تک سمجھ لے گی کہ آپ کو خود کچھ تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ مثلاًآپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جوتے پرانے ہو چکے ہیں، AI نیا تجویز کر دے گا، گھر کا راشن ختم ہونے سے پہلے خودکار آرڈر ہو جائے گا،آپ کے مزاج کے مطابق کپڑوں کے ڈیزائن خود سامنے آئیں گے۔یہاں خریداری ایک’’ عمل‘‘ نہیں رہے گی بلکہ ایک ’’ پس پردہ نظام‘‘بن جائے گی۔
اس کے ساتھ Virtual Reality اور Augmented Reality خریداری کو ایک نیا رنگ دیں گے۔ آپ گھر بیٹھے دکان کے اندر چل سکیں گے، کپڑے پہن کر دیکھ سکیں گے اور فرنیچر اپنے کمرے میں رکھ کر اس کا اندازہ لگا سکیں گے۔
اگر ہم تینوں ادوار کو ایک لائن میں سمجھیں تو تصویر واضح ہو جاتی ہے کہ ماضی میں انسان مرکز تھا،تجربہ، تعلق اور وقت اہم تھے، بازار ایک سماجی جگہ تھی،اب معلومات اور رفتار اہم ہیں، فیصلہ انسان اور مشین دونوں مل کر کرتے ہیں،بازار ڈیجیٹل ہو چکا ہے جب کہ مستقبل میں مشین (AI) زیادہ فیصلہ کرے گی یعنی خریداری خودکار ہو جائے گی،تجربہ ورچوئل اور غیر مرئی ہو جائے گا۔
یہاں اہم ترین سوال یہ ہے کہ اصل تبدیلی کیا ہے؟اصل تبدیلی صرف ٹیکنالوجی کی نہیں بلکہ انسان کے کردار کی ہے۔پہلے انسان’’ فیصلہ ساز‘‘تھا۔آج انسان’’ مشاہد‘‘بنتا جا رہا ہے اور مستقبل میں خطرہ یہ ہے کہ انسان ’’ صرف صارف‘‘بن کر رہ جائے۔
یہ سوال محض تکنیکی نہیں بلکہ فلسفیانہ ہے کہ کیا سہولت جتنی بڑھ رہی ہے، انسان کی خودمختاری اتنی ہی کم ہو رہی ہے؟قدیم بازاروں میں انسان انسان سے جڑا ہوا تھا۔ تعلقات تجارت سے بڑے تھے۔ آج تعلقات ڈیٹا اور اسکرین کے درمیان محدود ہو گئے ہیں۔
مستقبل میں ممکن ہے کہ یہ تعلقات مکمل طور پر AI کے ذریعے فلٹر ہو جائیں۔ یہ تبدیلی صرف خریداری کی نہیں بلکہ انسانی رابطوں کی بھی ہے۔ہر ترقی اپنے ساتھ ایک قیمت لاتی ہے۔ مستقبل میں سہولت ہوگی مگر انسان کا کردار مزید محدود ہو سکتا ہے۔
یہی وہ مقام ہے جہاں ترقی اور توازن کے درمیان لکیر باریک ہو جاتی ہے۔ یوں دیکھا جائے تو آج بازار نے اپنی شکلیں بدل لی ہیں مگر اس کی روح وہی ہے یعنی ضرورت، تبادلہ اور انسان کی تلاش۔
مصر کے صحرائی قافلوں سے لے کر قاہرہ کے گنجان بازاروں تک اور پھر آج کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز سے ہوتے ہوئے آنے والے AI نظام تک، یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ انسان ہمیشہ بہتر، تیز اور آسان طریقے کی تلاش میں رہا ہے مگر شاید اصل سوال یہ نہیں کہ بازار کتنا بدل گیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا انسان اس تبدیلی کے ساتھ خود کو برقرار رکھ سکا ہے یا وہ بھی بدل کر ایک’’ڈیٹا پوائنٹ‘‘بنتا جا رہا ہے؟یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت دے گااور شاید یہی وقت کی سب سے بڑی کہانی بھی ہے۔