مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کے روحانی مناظر نے عالم اسلام کے دل موہ لیے

چند برس قبل تک غلاف کعبہ کی تبدیلی 9 ذوالحجہ کو اس وقت کی جاتی تھی

ویب ڈیسک June 16, 2026
facebook whatsup
مکہ مکرمہ:

نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کر دیا گیا اس تبدیلی کے مسجد الحرام میں عقیدت، احترام اور روحانیت سے بھرپور مناظر دیکھنے میں آئے۔

دنیا بھر کے مسلمان اس مقدس لمحے کو نہایت عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جب بیت اللہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے۔

حرم انتظامیہ کی نگرانی میں تیار کیا گیا نیا غلاف خصوصی تقریب کے دوران مسجد الحرام پہنچایا گیا جہاں ماہرین کی ایک بڑی ٹیم نے انتہائی مہارت اور احتیاط کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پر آویزاں کیا۔

اس مقدس خدمت میں کسوہ فیکٹری کے ماہرین اور حرم کے کارکنان سمیت سینکڑوں افراد شریک رہے۔

غلاف کی تبدیلی کا مرحلہ کئی گھنٹوں پر محیط رہا تاہم اس دوران مسجد الحرام میں عبادات اور طواف کا سلسلہ بلا تعطل جاری رہا۔

لاکھوں زائرین معمول کے مطابق بیت اللہ کے گرد طواف اور عبادت میں مشغول رہے جبکہ نئی چادر اوڑھتے کعبۃ اللہ کے روح پرور مناظر ہر آنکھ کو اپنی جانب متوجہ کرتے رہے۔

یہ مقدس روایت اب نئے اسلامی سال کے پہلے دن ادا کی جاتی ہے۔ چند برس قبل تک غلاف کعبہ کی تبدیلی 9 ذوالحجہ کو اس وقت کی جاتی تھی جب حجاج کرام میدان عرفات روانہ ہو چکے ہوتے تھے اور مسجد الحرام میں نسبتاً کم رش ہوتا تھا۔ 

تاہم حالیہ برسوں میں اس تاریخی تقریب کو یکم محرم سے منسلک کر دیا گیا ہے تاکہ نئے ہجری سال کا آغاز اس بابرکت منظر کے ساتھ ہو۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

'یہ معاہدہ ہمیں قبول نہیں'، اسرائیلی وزیر بین گویر نے ٹرمپ کی ڈیل مسترد کر دی

Express News

آزاد کشمیر کے شہریوں نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوانتشاری ایکشن کمیٹی قرار دے دیا

Express News

غیر ملکی ایجنسیاں ’جاسوس کچھوؤں اور مچھلیوں‘ کے ذریعے چینی سمندروں پر نظر رکھ رہی ہیں، چین کا دعویٰ

Express News

فلسطین کی حمایت میں امریکی طلبا کا گوگل کے سی ای او کی تقریر کے دوران واک آؤٹ

Express News

اسرائیلی بربریت میں غزہ کا نظامِ صفائی بھی تباہ، چوہوں کی بھرمار، ویڈیو

Express News

امریکا ایران معاہدہ نیتن یاہو کی ذاتی شکست ہے، اسرائیلی تجزیہ نگار کا بڑا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو