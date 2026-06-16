فیفا ورلڈ کپ 2026، سعودی عرب اور یوراگوئے کے درمیان میچ ایک ایک گول سے برابر

گروپ ایچ میں کوالیفکیشن کی دوڑ مزید دلچسپ ہو گئی ہے

ویب ڈیسک June 16, 2026
facebook whatsup
MIAMI:

فیفا ورلڈ کپ 2026 گروپ ایچ کے ایک سنسنی خیز مقابلے میں سعودی عرب ایک بار پھر بڑے اپ سیٹ کے قریب پہنچ کر بھی جیت برقرار نہ رکھ سکا اور یوراگوئے نے آخری منٹوں میں گول کر کے میچ ایک ایک سے برابر کر دیا۔

میچ میں پہلا ہاف سعودی عرب کے نام رہا جب عبداللہ العمری نے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔

یہ گول اس وقت آیا جب کارنر پر آنے والے ہیڈر کو یوراگوئے کے گول کیپر فرنانڈو موسلیرا نے روکنے کی کوشش کی مگر ریباؤنڈ پر گیند جال میں چلی گئی۔

سعودی ٹیم نے پہلے ہاف میں شاندار دفاعی حکمتِ عملی اپنائی اور ایک بار پھر دنیا کو حیران کرنے کی کوشش کی جیسا کہ انہوں نے 2022 کے ورلڈ کپ میں ارجنٹائن کو شکست دے کر کیا تھا۔

تاہم دوسرے ہاف میں یوراگوئے کے کوچ مارسیلو بیلسا نے حکمت عملی بدلتے ہوئے دو اہم تبدیلیاں کیں جن میں اسٹرائیکر ڈارون ننیز کو بھی ہٹا دیا گیا تاکہ ٹیم کی رفتار بڑھائی جا سکے۔

اس تبدیلی کے بعد یوراگوئے نے میچ پر دباؤ بڑھا دیا اور سعودی گول کیپر محمد ال اویس نے کئی شاندار سیوز کر کے اپنی ٹیم کو میچ میں برقرار رکھا۔

تاہم 80 ویں منٹ کے قریب دباؤ بالآخر رنگ لے آیا جب میکسی آروجو نے ریباؤنڈ پر گیند کو جال میں پہنچا کر اسکور برابر کر دیا۔

یوراگوئے نے میچ کے آخری لمحات میں بھی بھرپور حملے کیے جن میں فیڈریکو والورڈی کا خطرناک شاٹ بھی شامل تھا مگر سعودی گول کیپر نے شاندار ردعمل دیتے ہوئے اسے ناکام بنا دیا۔

میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں نے ایک ایک پوائنٹ حاصل کیا اور گروپ ایچ اب مکمل طور پر کھلا ہوا ہے جہاں کوالیفکیشن کی دوڑ مزید دلچسپ ہو گئی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

نوح دستگیر بٹ نے ازبکستان میں ’جلال الدین سورڈ‘ مقابلہ جیت لیا

Express News

اے سی سی مینز چیلنجر کپ: ویزا تنازع نے پورے ٹورنامنٹ کا نقشہ بدل دیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: امن معاہدے کا اعلان، ایرانی ٹیم اپنا افتتاحی میچ کھیلنے امریکا پہنچ گئی

Express News

ویسٹ انڈیز کی فیصلہ کن ٹی ٹوئنٹی میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو شکست

Express News

فیفا ورلڈکپ: جاپانی شائقین کا متاثر کن عمل، دنیا بھر میں واہ واہ ہونے لگی

Express News

فیفا ورلڈکپ: سوئیڈن نے تیونس کو 1-5 سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو