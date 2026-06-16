راولپنڈی میں 17 سالہ لڑکی کی عمارت سے کودنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا

ریسکیو حکام نے لڑکی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے

ویب ڈیسک June 16, 2026
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فوٹو: فائل
راولپنڈی:

تھانہ روات کے علاقے میں واقع ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اُس وقت تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی جب 17 سالہ لڑکی نے مبینہ طور پر عمارت کی دوسری منزل سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔

اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے لڑکی کو محفوظ طریقے سے ریسکیو کر لیا۔

ریسکیو اہلکاروں نے انتہائی مہارت کے ساتھ آپریشن مکمل کیا جس سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق لڑکی کی شناخت 17 سالہ عبش ماجد کے نام سے ہوئی ہے جو فیز 8 کے ایک اپارٹمنٹ کی عمارت میں موجود تھی۔

اہلکاروں نے فوری رسپانس دیتے ہوئے صورتحال کو قابو میں لیا اور اسے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔
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