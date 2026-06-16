افغان طالبان رجیم میں معاشی بحران برقرار

افغانستان دہشتگردوں کیلیے محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق عالمی جریدہ نے افغان طالبان کے خواتین کی آزادی کیخلاف پالیسیوں کو بےنقاب کردیا ہے۔
امریکی جریدہ فیئر آبزرورکےمطابق طالبان رجیم کی جانب سےافغانستان میں طالبان کی جانب سے کڑی نگرانی جاری اور سخت پابندیاں عائد ہیں۔
افغانستان بدترین معاشی تباہی کاشکار ہے، 2 کروڑ 80 لاکھ افراد کوشدید غربت کا سامنا اور 80 فیصد گھرانےقرضوں تلےدب چکے ہیں۔ طالبان رجیم میں صرف3ماہ میں336 گرفتاریاں پیش آئی ہیں۔
طالبان رجیم نےخواتین کو عوامی روابط سے بےدخل کردیا ہے جبکہ 22 لاکھ سےزائد افغان لڑکیاں اعلیٰ تعلیم سےمحروم ہیں۔