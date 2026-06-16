وزیر داخلہ محسن نقوی منصورہ پہنچ گئے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم سے ملاقات

دونوں رہنماؤں نے ایران امریکا مفاہمت کو خطے کے استحکام و امن کے لیے خوش آئند قرار دیا

ویب ڈیسک June 16, 2026
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وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے منصورہ میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن سے ملاقات کی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اس اہم ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال  کیا گیا جب کہ  ایران امریکا مفاہمت کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی بات چیت  کی گئی۔

دونوں رہنماؤں نے ایران امریکا  مفاہمت کو خطے کے استحکام و امن  کے لیے خوش آئند قرار دیا ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے ایران امریکا مفاہمت پر پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔

  وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران امریکا  مذاکرات اور اس حوالے سے حکومتی اقدامات  پر امیر جماعت اسلامی کو اعتماد میں لیا۔ ملاقات میں حافظ نعیم الرحمن نے صومالیہ میں پھنسے پاکستانیوں کی فوری اور بحفاظت بازیابی کے لیے حکومت سے  مؤثر سفارتی کردار ادا کرنے کا مطالبہ  کیا۔

 ملاقات میں ملکی معیشت کی بہتری اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر بھی تفصیلی گفتگو  کی گئی۔

حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ ایران امریکا مفاہمت کے حوالے سے پاکستان کے تاریخی کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔  اس عمل سے پورے خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہوئی ہے۔

محسن نقوی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔  اللہ کے حضور سربسجود ہیں کہ ہماری حقیر کاوشوں کو قبول فرمایا۔
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