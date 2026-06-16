پنجاب کابینہ کا اجلاس؛ مریم نواز نے نئے مالی سال کابجٹ پیش کرنے کی منظوری دیدی

ن لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، وزیراعلیٰ کی ارکان کو بڑی تعداد میں بجٹ اجلاس میں شرکت کرنے کی ہدایت

ویب ڈیسک June 16, 2026
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فوٹو: فائل
لاہور:

پنجاب کابینہ کے اجلاس میں وزیراعلیٰ مریم نواز نے نئے مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کی منظوری دے دی۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں نئے مالی سال کے بجٹ سے متعلق مختلف امور پر غور کیا  گیا۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے مالیاتی اہداف اور بجٹ تجاویز پر تفصیلی بحث کی گئی۔

ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں بجٹ میں شامل مختلف سفارشات کا جائزہ لیا گیا جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن سے متعلق تجاویز بھی زیر غور رہیں۔ اجلاس کے شرکا بجٹ کی مختلف شقوں اور ان کے ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کابینہ اجلاس میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد بجٹ کو پنجاب اسمبلی میں پیش کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔

دوسری جانب وزیراعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں مسلم لیگ (ن) کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں اسمبلی اراکین کو بڑی تعداد میں پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں شرکت کی ہدایت کی گئی۔

ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی شرکت کا بھی امکان ہے۔
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