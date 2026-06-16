انڈونیشیا میں 6.7 شدت کا زلزلہ، خطے میں خوف و ہراس

زلزلے کا مرکز پالو سے 42 کلومیٹر جنوب مشرق میں 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا

ویب ڈیسک June 16, 2026
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انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں صبح تقریباً 11.27 منٹ پر 6.7 کی شدت کا زلزلہ آیا ہے۔

انڈونیشین ایجنسی برائے موسمیات اور جیو فزکس کے مطابق زلزلے کا مرکز پالو سے 42 کلومیٹر جنوب مشرق میں 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔

ایجنسی نے ممکنہ آفٹر شاکس سے خبردار کیا تاہم سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نقصانات یا زخمیوں کی فوری طور پر تاحال کوئی اطلاع نہیں ہے۔

واضح رہے کہ انڈونیشیا بحر الکاہل پر "رنگ آن فائر" پر واقع ہے اور 120 سے زیادہ فعال آتش فشاں کی آماجگاہ ہے جو اسے دنیا کے سب سے زیادہ آتش فشاں کے حامل فعال ممالک میں سے ایک بناتا ہے۔
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