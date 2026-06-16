اسرائیلی اسنائپر شوٹر نے 3 سالہ بچے کو سر پر گولی مار کر شہید کردیا

بچے کی موت کی تصدیق  الاقصیٰ کے شہداء اسپتال میں کی گئی

ویب ڈیسک June 16, 2026
facebook whatsup

غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے تین سالہ فلسطینی بچہ شہید ہوگیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں اسرائیلی سفاک اہلکار نے 3 سالہ بچے کو سر پر گولی ماری جو اس کی بائیں آنکھ سے نکل گئی اور بچہ موقع پر ہی شہید ہوگیا۔

واقعے میں اسرائیلی اہلکار نے بچے کے والد کی ٹانگ پر بھی گولی ماری جو اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔

اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یہ جوڑا 'یلو لائن' کے علاقے سے باہر تھا جب فوجیوں نے ایک متروک مکان سے فائرنگ کی۔ 3 سالہ بچے کی شناخت ریان نام سے ہوئی جس کی موت کی تصدیق  الاقصیٰ کے شہداء اسپتال میں کی گئی جب کہ والد زیر علاج ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امن معاہدہ ہو یا نہ ہو، اسرائیل لبنان اور شام سے نہیں نکلے گا، نیتن یاہو کا دوٹوک اعلان

Express News

مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کا پانی کا واحد ذریعہ اسرائیل نے تباہ کردیا

Express News

امریکا ایران معاہدے کے بعد امریکی اور عالمی اسٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی

Express News

جہاز مالکان آبنائے ہرمز پر دوبارہ جانے کو تیار نہیں؟ دنیا کی بڑی شپنگ کمپنی نے وارننگ جاری کردی

Express News

انڈونیشیا میں 6.7 شدت کا زلزلہ، خطے میں خوف و ہراس

Express News

برطانیہ میں فلسطین ایکشن پر پابندی برقرار، ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کا سخت احتجاج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو