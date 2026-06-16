تیزاب گردی پر خلیل الرحمان قمر کا نامناسب بیان، حنا پرویز بٹ کا سخت ردعمل

ایسے بیانات خواتین پر تشدد کے خلاف جاری جدوجہد کو نقصان پہنچاتے ہیں، حنا پرویز بٹ

ویب ڈیسک June 16, 2026
facebook whatsup

پنجاب اسمبلی کی رکن اور خواتین تحفظ اتھارٹی کی چیئرپرسن حنا پرویز بٹ نے ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کے تیزاب گردی سے متعلق ریمارکس کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے بیانات خواتین پر تشدد کے خلاف جاری جدوجہد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

حنا پرویز بٹ نے اپنے ردعمل میں کہا کہ تیزاب گردی کے متاثرین صرف جسمانی نہیں بلکہ زندگی بھر کے ذہنی اور سماجی صدمے کا سامنا کرتے ہیں، اس لیے اس نوعیت کے جرائم کو ہلکے انداز میں پیش کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ ان کے مطابق معاشرے میں ایسے رویے متاثرین کے لیے انصاف کے راستے مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔

ٹی وی پروگرام کے دوران ہونے والی گفتگو میں جب تیزاب حملوں کا ذکر کیا گیا تو خلیل الرحمان قمر نے کہا تھا کہ یوں بات کی جا رہی ہے جیسے ’’مرد اپنی جیبوں میں تیزاب کی بوتلیں لے کر چلتے ہیں۔‘‘ اس جملے پر حنا پرویز بٹ نے وہیں موقع پر بھی اعتراض کیا اور بعد ازاں سوشل میڈیا پر بھی اس موقف کو دہرایا۔

اپنے سوشل میڈیا بیان میں انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کی سوچ معاشرے میں خواتین کے خلاف تشدد کو معمولی بنانے کے مترادف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کے درد کو سمجھنے کے بجائے اسے طنز یا عمومی بحث میں بدل دینا انتہائی غیر ذمے دارانہ رویہ ہے۔

حنا پرویز بٹ نے مزید کہا کہ تیزاب گردی جیسے واقعات محض نظریاتی یا مباحثی موضوع نہیں بلکہ ایک تلخ سماجی حقیقت ہیں، جن کے لیے سخت قانون سازی، بہتر عملدرآمد اور اجتماعی شعور کی ضرورت ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

خواتین پر تیزاب حملے، خلیل الرحمان قمر نامناسب بیان دینے پر تنقید کی زد میں آگئے

Express News

22 سالہ بھارتی اداکارہ کی پراسرار موت، سشانت سنگھ راجپوت کا نام بھی سامنے آگیا

Express News

اسپائیڈر مین: پیٹر پارکر کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں، نئی تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

22 سالہ بھارتی اداکارہ نے خودکشی کرلی، شوبز انڈسٹری سوگوار

Express News

رشمیکا مندانا کو بے قابو ہجوم سے بچانے کےلیے کریتی سینن ڈھال بن گئیں، ویڈیو وائرل

Express News

دلجیت دوسانجھ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، کنگنا رناوت کی برسوں پرانی چپقلش پر وضاحت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو