وزیر صحت سندھ نے اسپتال کے واش روم میں بچے کی پیدائش کے واقعے پر ڈاکٹروں کو کلین چٹ دیتے ہوئے مؤقف اختیار کیا ہے کہ اس واقعے میں طبی عملے کی کوئی غفلت شامل نہیں تھی، وزیر صحت سندھ نے ڈاکٹروں کو بچا کر متاثرہ فیملی کو قصور وار ٹھہرادیا۔
وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا پیچوہو کے مطابق انکوائری کمیٹی نے ابتدائی طور پر عملے کو قصور وار قرار دیا تھا، تاہم بعد ازاں صورتحال کا جائزہ لینے پر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ڈاکٹروں کی کوئی کوتاہی ثابت نہیں ہوئی۔
ان کا کہنا تھا کہ حاملہ خاتون خود بستر سے اٹھ کر واش روم گئی تھیں اور اسی دوران لیبر شروع ہو گیا، جس کے باعث بچے کی پیدائش لیبر روم کے فرش پر ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ اس واقعے کو طبی غفلت نہیں کہا جا سکتا اور اس نوعیت کی پیدائش بعض اوقات ہنگامی صورتحال میں ہو جاتی ہے۔
وزیر صحت کے مطابق لیبر روم میں خاتون کے تیماردار مردوں کی جانب سے ڈاکٹرز کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی، جبکہ لیبر روم میں غیر متعلقہ افراد کا داخل ہونا بھی مناسب نہیں ہوتا۔