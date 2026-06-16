چھانگا مانگا: چھٹیاں گزارنے آنیوالے 4 بچے تالاب میں ڈوب کر جاں بحق

علاقہ مکینوں کے مطابق  بچے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے ننہیال آئے ہوئے تھے

ویب ڈیسک June 16, 2026
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چھانگا مانگا میں 4 بچے تالاب میں ڈوب کر جاں بحق ہوگئے۔

رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 نے بتایا کہ یہ واقعہ چھانگا مانگا کے علاقے ویرسنگھ والا میں پیش آیا جہاں 4 بچے تالاب میں ڈوب کر جاں بحق ہوگئے۔

ریسکیو حکام نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی بچوں کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے، بچوں کی عمریں 9 تا 11سال ہیں۔

علاقہ مکینوں کے مطابق  بچے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے ننہیال آئے ہوئے تھے، والدین جنگل میں لکڑیاں لینے گئےتھے، اسی دوران ایک بچہ تالاب میں گرگیا جسے بچانےمیں دیگر تین بچے بھی 8 سے 10 فٹ گہرے تالاب میں ڈوب گئے۔
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