بھارت سے شکست کے بعد پاکستان ویمنز ٹیم بڑی مشکل میں پھنس گئی!

اتوار کے روز ویمنز ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں کو 64 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا

ویب ڈیسک June 16, 2026
facebook whatsup

ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ میں سلو اوور ریٹ پر پاکستان ٹیم پر جرمانہ عائد کر دیا گیا۔

اتوار کے روز ایجبیسٹن میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کی جانب سے متعین کردہ وقت میں ایک اوور کم کرانے پر میچ ریفری ٹروڈی اینڈرسن نے میچ فیس کا پانچ فی صد جرمانہ عائد کیا۔

فاطمہ ثنا کی جانب سے جرمانے کو قبول کر لیا گیا جس کے باعث معاملے کے لیے آفیشل سماعت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔

آن فیلڈ امپائر کلیئر پولوسیک اور جیکولین ولیمز، تھرڈ امپائر الوئز شیریڈن اور فورتھ امپائر سو ریڈفرن نے آئی سی سی ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.22 کے تحت یہ الزام عائد کیا۔

واضح رہ پاکستان کو بھارت کے خلاف 64 ربز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: وی اے آر آفیشل کے متنازع اشارے سے متعلق فیفا نے فیصلہ سنادیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: کیپ وردے نے یورپی چیمپئن اسپین کو اپ سیٹ کردیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: یوراگوئے ٹیم کے طیارے کو امریکا میں داخلے کی اجازت کیوں نہ ملی؟

Express News

ویبھاؤ سوریا ونشی شکست کے بعد سری لنکن کرکٹر سے ہاتھا پائی پر اتر آئے

Express News

فیفا ورلڈکپ: ایران اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر

Express News

فیفا ورلڈ کپ 2026، سعودی عرب اور یوراگوئے کے درمیان میچ ایک ایک گول سے برابر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو