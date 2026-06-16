آزاد کشمیر میں ریاست ماں بن کر پیار اور محبت سے ڈیل کررہی ہے، سیکیورٹی ذرائع

کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایجنڈے کا علم ہے اور اصل کہانی سامنے جلد آئے گی، بھارت نے آزاد کشمیر کے حالات خراب کیے

ویب ڈیسک June 16, 2026
facebook whatsup

سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے حقوق کی تحریک کے نام پر آغاز کیا اور ہمیشہ ہماری ترجیح بات چیت رہی، تاہم کالعدم کمیٹی کے ایجنڈے کا علم ہے اور اصل کہانی سامنے آنے میں وقت لگے گا۔

سیکیورٹی ذرائع  نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بی جے پی نے بھی پیسا لگایا تاہم وہاں  نقل و حرکت اور اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے مگر کیا وہاں کے مسلمانوں کو پیسوں سے خریدا جاسکتا ہے۔

سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ کیا مقبوضہ کشمیر  کے لوگوں میں پاکستان کیلئے لوگوں کے لیے جذبات ہیں، بھارت مقبوضہ کشمیرکا ملٹری کے ذریعے بھی کچھ نہ کرسکا اس لیے آزاد کشمیر میں آگ لگائی ہے۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر میں عوامی حقوق کے نام پر تحریک کا آغاز کیا گیا، ہماری ڈیفالٹ آپشن ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے،  اصل کہانی کیا ہے یہ سامنے آنے میں وقت لگا۔

مزید پڑھیں

Express News

کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی فورسز کے اہلکاروں پر فائرنگ کی ویڈیو منظرعام پر آگئی

Express News

جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی غنڈا گردی، قانون کے رکھوالوں پر سیدھی فائرنگ کی ویڈیو سامنے آ گئی

Express News

شوکت نواز کے بہنوئی کا کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے اعلان لاتعلقی

سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ ہمیں پتا تھا جے اے اے سی کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کدھر سے آرہے ہیں، بی وائے سی کو جب دہشتگرد تنظیم کہا گیا تب بھی بہت شور مچا تھا، پھر بی وائے سی بھی کھل کر سامنے آگئی۔

سیکورٹی ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر حکومت نے لوگوں کو کہا ہے اپنی دکانیں کھولیں لیکن جے اے اے سی نے عوام کو کہا ہے جو دکانیں کھولے گا ہم آگ لگا دیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر حکومت سیاسی عمل کو فالو کررہی تھی مگر آزاد کشمیر میں بیٹھ کر ریاست مخالف نعرے لگائے جا رہے ہیں۔

سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ ریاست آزاد کشمیر میں لوگوں کو پیار محبت سے ڈیل کررہی ہے، ریاست ہمشہ پہلے ماں بن کے ڈیل کرتی ہے بعد میں باپ بنتی ہے۔ 

سیکیورٹی ذرائع نے بتایاکہ ہر لمحے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مزید کھل کر سامنے آرہی ہے، ان کو آئینی، قانونی طریقے سے ہی ڈیل کیا جائے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران امریکا معاہدہ ؛ پختونخوا کے عوام فیلڈ مارشل سید عاصم منیرکی کاوشوں کے معترف

Express News

لاہور سمیت پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ  شروع، شہریوں اور کسانوں کیلیے الرٹ جاری

Express News

محرم الحرام؛ اسلامی نظریاتی کونسل کا فرقہ واریت اور انتہاپسندی کے خلاف متفقہ اعلامیہ جاری

Express News

سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف سماعت کیلیے بڑا بینچ تشکیل دینے کی ضرورت نہیں، وفاقی آئینی عدالت

Express News

تحریک انصاف کا پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں شریک ہونے کا فیصلہ

Express News

کراچی: اورنگی ٹاؤن میں آوارہ کتوں کے حملے میں 14 بچے زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو