سعودی عرب: طلبا کو امتحانی مراکز میں چاکلیٹس اور آئس کریم کی فراہمی

طلبا کو امتحانی مراکز میں پانی، چائے، اسنیکس، سینڈوچز، چاکلیٹس اور یہاں تک کہ آئس کریم بھی فراہم کی جا رہی ہے

ویب ڈیسک June 16, 2026
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(تصویر: ایکس)

سوشل میڈیا پر گردش کرتی تصاویر سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب میں امتحانات دینے والے طلبا کو بعض امتحانی مراکز میں پانی، چائے، ہلکے پھلکے اسنیکس، سینڈوچز، چاکلیٹس اور یہاں تک کہ آئس کریم بھی فراہم کی جا رہی ہے۔

اس اقدام نے آن لائن دلچسپ بحث چھیڑ دی ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا دوستانہ اور آرام دہ ماحول طلبا کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے وہ امتحانات میں بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔

یہ رجحان اس بڑھتی ہوئی سوچ کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ تعلیمی کامیابی کے ساتھ ساتھ طلبا کی ذہنی و جذباتی صحت اور فلاح و بہبود بھی بے حد اہم ہے۔

سوشل میڈیا صارفین اب اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ کیا دیگر ممالک کے تعلیمی نظاموں میں بھی ایسی طلبا دوست سہولیات متعارف کرائی جانی چاہئیں تاکہ امتحانات کا تجربہ زیادہ خوشگوار بنایا جا سکے اور امتحانی خوف و پریشانی میں کمی لائی جا سکے۔
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