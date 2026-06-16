گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا معاملہ دلچسپ موڑ میں داخل، آزاد امیدوار استحکام پارٹی میں شامل

مسلم لیگ ن کے حمایت یافتہ 2 آزاد امیدوار بھی استحکام پارٹی کا حصہ بن گئے، باقی تین آزاد امیدواروں کا فیصلہ جلد متوقع

ویب ڈیسک June 16, 2026
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گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد حکومت سازی کا معاملہ دلچسپ موڑ میں داخل ہوگیا، جہاں ن لیگ کے حمایت یافتہ سمیت 4 آزاد امیدوار استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے۔

تفصیلات کے مطابق گلگت الیکشن میں کامیاب ہونے چار آزاد ارکان نے استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین عبدالعلیم خان سے ملاقات کے بعد  شمولیت اختیار کرلی۔

استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والوں میں گھانچے سے منتخب ہونے والے ارکان اسمبلی محمد انور اور ڈاکٹر اسد شفیق، حلقہ ون دیامر سے کامیاب ہونیوالے دل پذیرخان اور غذر سے کامیاب امیدوار بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے۔

حلقہ جی بی  اے 23 اور اور 24 پر کھڑے ہونے والے آزاد امیدواروں کی ن لیگ نے حمایت کی تھی۔ انتخابات میں 7 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے جن میں سے 4 آئی پی پی کا حصہ بن گئے۔

واضح رہے کہ پاکستان پیپلزپارٹی گلگت بلتستان میں سادہ اکثریت حاصل کر کے سرفہرست جماعت بن کر سامنے آئی جبکہ اپنا وزیراعلیٰ لانے کی بھی مضبوط پوزیشن میں ہے، ساتھ ہی ن لیگ نے بلاول کے تحفظات کے بعد واضح طور پر اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا ہے۔

 
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