استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر ٹیکس میں کمی کا فیصلہ

آئی ایم ایف نے اسٹیشنری اشیا پر سیلز ٹیکس ختم کرنے کی تجویز مسترد کر دی

شہباز رانا June 16, 2026
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فوٹو: فائل
اسلام آباد:

وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر عائد ٹیکسوں میں کمی اور عمر کی حد ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم بچوں کی تعلیمی ضروریات سے متعلق اشیا پر سیلز ٹیکس ختم کرنے کیلیے آئی ایم ایف سے منظوری حاصل نہیں کی جا سکی۔

سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ دیتے ہوئے سیکریٹری تجارت جواد پال نے بتایاکہ آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدوں کے تحت جولائی سے پانچ سال تک پرانی گاڑیوں کی درآمدکی پابندی ختم کر دی جائیگی، بشرطیکہ گاڑیاں ماحولیاتی معیار پر پورااتریں، اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی بھی 40 فیصد سے کم کرکے 30 فیصدکردی جائیگی۔

انہوں نے بتایاکہ استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر عائد پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی آئی ایم ایف کی شرائط کاحصہ ہے، جس کامقصدغیر ملکی فروخت کنندگان کومساوی مواقع فراہم کرناہے۔

دوسری جانب سینیٹ کمیٹی کے اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل ٹیکس پالیسی آفس ڈاکٹر نجیب میمن نے انکشاف کیاکہ آئی ایم ایف نے تعلیمی شعبے کیلیے کسی بھی قسم کی ٹیکس چھوٹ کی مخالفت کی ہے۔

ان کے مطابق آئی ایم ایف نے پنسلوں،شاپنرز،کاپیوں اوردیگر اسٹیشنری اشیا پرسیلزٹیکس ختم کرنے کی تجویز مستردکردی۔واضح رہے کہ گزشتہ بجٹ میں ان اشیا پر 18 فیصد سیلزٹیکس عائدکیاگیا تھا،جس کے باعث ان کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا، صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب وزیراعظم ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کااعلان کر چکے ہیں۔

ادھروفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مشروبات کی صنعت کیلیے بھی کسی قسم کی ٹیکس رعایت دینے سے انکارکردیا۔

انہوں نے برآمدکنندگان کیلیے مزیدٹیکس ریلیف کی تجویز بھی مستردکرتے ہوئے کہاکہ حکومت پہلے ہی ایڈوانس انکم ٹیکس میں کمی،سپر ٹیکس کے خاتمے اور کم شرح سودجیسی سہولتیں فراہم کر چکی ہے۔

قومی ٹیرف پالیسی کے حوالے سے سیکریٹری تجارت نے بتایاکہ حکومت آئندہ مالی سال میں اوسط درآمدی ٹیرف کم کرکے تقریباً 13۔77 فیصد تک لانے کاارادہ رکھتی ہے، گزشتہ سال یہ شرح 16۔56 فیصد تھی، الکحل کے علاوہ تقریباً تمام اشیا پرریگولیٹری ڈیوٹی کم کرکے 20 فیصد تک محدودکیاجا رہاہے۔

دریں اثناقومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے کسٹمزقوانین میں ترمیم کی منظوری دی،جس کے تحت خصوصی جج کو منی لانڈرنگ یا غیرقانونی مالی منتقلی کے مقدمات میں ملزم کے اثاثے منجمدکرنے کے اختیارات حاصل ہونگے۔
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