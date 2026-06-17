انجمن حسینیہ بھمبر آزاد کشمیر کا کالعدم جوائنٹ عوامی  ایکشن کمیٹی سے اظہار لاتعلقی

ہمارا کسی احتجاجی تحریک سے کوئی تعلق نہیں،نوجوان کشیدگی اور تصادم کا باعث بننے والے اقدامات سے اجتناب کریں، اعلامیے

ویب ڈیسک June 17, 2026
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انجمن حسینیہ بھمبر آزاد کشمیر نے کالعدم جوائنٹ عوامی  ایکشن کمیٹی سے اظہار لاتعلقی کرتے ہوئے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کر دی  ہے۔

انجمن حسینیہ بھمبر آزاد کشمیرکے جاری اعلامیہ کے مطابق محرم الحرام صبر، قربانی، ایثار اور حق و صداقت کے پیغام کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ انتشاری کمیٹی کی پرتشدد کارروائیوں کے باعث جاری دفعہ144کے نفاذ سے مذہبی اجتماعات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔

اعلامیے کے مطابق ہمارا کسی احتجاجی تحریک سے کوئی تعلق نہیں،نوجوان کشیدگی اور تصادم کا باعث بننے والے اقدامات سے اجتناب کریں۔  کالعدم ایکشن کمیٹی سے اپیل ہے کہ محرم الحرام کے تقدس اور مذہبی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے احتجاج کو ختم کریں ۔

تنظیم کے اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کشیدگی کا خاتمہ کرے تاکہ عوام خصوصاً عزادارانِ امام حسین مذہبی فرائض اطمینان کے ساتھ ادا کر سکیں ۔ مذاکرات، برداشت اور باہمی احترام ہی تمام مسائل کا بہترین حل ہیں ۔ مذہبی ہم آہنگی کے تقاضوں سے مطابقت رکھتا ہے۔

ماہرین کے مطابق تمام سیاسی و مذہبی طبقات انتشاری کمیٹی کے پرتشدد کارروائیوں اور ریاست مخالف سرگرمیوں کو مکمل طور پر مسترد کر چکے ہیں ۔ بیرونی ایماء پر انتشاری کمیٹی آزادجموں وکشمیر کےامن وامان کو نقصان پہنچانے کے درپہ ہے جس سے مذہبی اجتماعات بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں ۔

 
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