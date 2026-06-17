گندم خورد برد کیس میں سابق گودام انچارج کو 13 سال قید کی سزا، 10 لاکھ جرمانہ

ملزم نے گودام سے 214 میٹرک ٹن گندم غائب کی، جس سے سرکاری خزانے کو ایک کروڑ 13 لاکھ کا نقصان پہنچا، پراسیکیوشن

ویب ڈیسک June 17, 2026
facebook whatsup
پشاور:

گندم خورد برد کیس میں سابق گودام انچارج کو 13 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔

خیبر پختونخوا کی اینٹی کرپشن عدالت نے چترال کے علاقے بمبوریت میں سرکاری گندم کے گودام سے لاکھوں روپے مالیت کی گندم خورد برد کرنے کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے گودام کے سابق انچارج عبدالجلیل کو 2 مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 13 سال قید کی سزا سنا دی۔

کیس کی سماعت صوبائی اینٹی کرپشن کورٹ کے اسپیشل جج آصف رشید نے کی۔

پراسیکیوشن کے مطابق ملزم عبدالجلیل نے چترال بمبوریت کے سرکاری گودام میں موجود گندم میں خورد برد کی تھی۔ تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ ملزم نے گودام سے 214 میٹرک ٹن گندم غائب کی، جس کے نتیجے میں سرکاری خزانے کو ایک کروڑ 13 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا۔

پراسیکیوشن کے مطابق معاملے کی انکوائری مکمل ہونے کے بعد ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور بعد ازاں باقاعدہ ٹرائل شروع کیا گیا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد ملزم نے عدالت سے ضمانت حاصل کر لی تھی، تاہم دورانِ ٹرائل پیش کیے گئے شواہد اور ریکارڈ کی بنیاد پر اس کے خلاف جرم ثابت ہو گیا۔

عدالت نے عبدالجلیل کو مجموعی طور پر 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی۔

فیصلے کے بعد اینٹی کرپشن عدالت نے ملزم کی ضمانت منسوخ کرتے ہوئے اسے فوری طور پر حراست میں لینے کا حکم دیا ۔ بعد ازاں مجرم کو ڈسٹرکٹ جیل سوات منتقل کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وفاقی وزیر کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیتموں میں کمی کا عندیہ، اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل

Express News

عوام کو سہولیت دینا ہے ترجیح ہے، وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس

Express News

’ سی سی ڈی اہلکاروں نے اندھا دھند فائرنگ کرکے آسٹریلوی خاندان کو دانستہ نشانہ بنایا ‘

Express News

کراچی میں بھاری جرمانوں کیخلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، شہری شدید مشکلات کا شکار

Express News

وفاقی وزیر بحری امور کا کاروباری برادری کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان

Express News

اسلام آباد؛ شوہر نے اپنی سابقہ بیوی اور ساس کو قتل کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو