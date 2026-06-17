مردان میں ایک گوردوارہ پر فائرنگ کے نتیجے میں سکھ میاں بیوی ہلاک ہوگئے۔
ترجمان مردان پولیس نے بتایا کہ فائرنگ کا واقعہ بابو محلہ میں پیش آیا جہاں واقع گوردوارہ کے ایک کمرے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی۔
پولیس حکام نے بتایا کہ فائرنگ کے نتیجے میں گوردوارے کی صفائی پر مامور اور وہیں رہائش پزیر میاں بیوی ہلاک ہوگئے جب کہ ملزمان فرار ہوگئے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو 1122 کی میڈیکل ٹیم نے دونوں جاں بحق افراد کی لاشیں قانونی کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیں۔
پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کردی۔