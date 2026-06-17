اسلام آباد کے تھانہ شمس کالونی میں ملزم کو زنجیروں سے باندھ کر تشدد کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔
پولیس اہلکاروں کیساتھ مل کر پرائیویٹ شخص زنجیروں میں جکڑے شخص کے ساتھ ٹک ٹاک بناتا رہا، زنجیروں میں جکڑے شخص کے ساتھ ویڈیو منظرعام پر آگئی۔
ویڈیو منظرعام پر آنے کے بعد ڈی آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ملزم کو زنجیروں سے باندھنے کی ویڈیو پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔
تفتیشی افسر اور پرائیویٹ شخص دونوں کو مقدمہ میں نامزد کیا گیا ہے، تسنیم ایس آئی اور پرائیوٹ شخص نوید الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔
ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا کی نگرانی میں شفاف انکوائری جاری ہے، پولیس حکام نے کہا کہ اسلام آباد پولیس شفافیت، احتساب اور قانون کی حکمرانی پر کاربند ہے۔