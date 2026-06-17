پاکستان 30 ایرانی شہریوں کی وطن واپسی میں سہولت کاری کر رہا ہے، اسحاق ڈار

نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان 30 ایرانی شہریوں کی وطن واپسی کے عمل میں سہولت فراہم کررہا ہے۔
سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ان شہریوں میں 8 ایرانی ماہی گیر شامل ہیں جنہیں ان کی کشتی کے سمندر میں پھنس جانے کے بعد برطانوی بحری جہاز ایم ایم اے ویلر (MMA Valour) نے بحفاظت ریسکیو کیا تھا، جبکہ 22 افراد کا تعلق جہاز لینور/ڈیوینا (Lenore/Davina) کے عملے سے ہے، جنہیں حال ہی میں امریکی حکام نے حراست میں لیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ دونوں گروپ آئندہ چند روز میں کراچی کے راستے وطن روانہ ہوں گے۔
اسحاق ڈار نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ پاکستان اپنے ایرانی بھائیوں کی محفوظ منتقلی اور جلد واپسی کو یقینی بنانے کے لیے ایرانی، امریکی اور برطانوی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔
نائب وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تعاون کے اپنے عزم پر قائم ہے اور اپنے ایرانی بھائیوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔