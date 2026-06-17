پاکستان 30 ایرانی شہریوں کی وطن واپسی میں سہولت کاری کر رہا ہے، اسحاق ڈار

محفوظ منتقلی اور جلد واپسی کو یقینی بنانے کے لیے ایرانی، امریکی اور برطانوی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں، وزیر خارجہ

ویب ڈیسک June 17, 2026
facebook whatsup

نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ  اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان 30 ایرانی شہریوں کی وطن واپسی کے عمل میں سہولت فراہم کررہا ہے۔

سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ان شہریوں میں 8 ایرانی ماہی گیر شامل ہیں جنہیں ان کی کشتی کے سمندر میں پھنس جانے کے بعد برطانوی بحری جہاز ایم ایم اے ویلر (MMA Valour) نے بحفاظت ریسکیو کیا تھا، جبکہ 22 افراد کا تعلق جہاز لینور/ڈیوینا (Lenore/Davina) کے عملے سے ہے، جنہیں حال ہی میں امریکی حکام نے حراست میں لیا تھا۔

انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ دونوں گروپ آئندہ چند روز میں کراچی کے راستے وطن روانہ ہوں گے۔

اسحاق ڈار نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ پاکستان اپنے ایرانی بھائیوں کی محفوظ منتقلی اور جلد واپسی کو یقینی بنانے کے لیے ایرانی، امریکی اور برطانوی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔

نائب وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تعاون کے اپنے عزم پر قائم ہے اور اپنے ایرانی بھائیوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وفاقی وزیر کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیتموں میں کمی کا عندیہ، اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل

Express News

عوام کو سہولیت دینا ہے ترجیح ہے، وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس

Express News

’ سی سی ڈی اہلکاروں نے اندھا دھند فائرنگ کرکے آسٹریلوی خاندان کو دانستہ نشانہ بنایا ‘

Express News

کراچی میں بھاری جرمانوں کیخلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، شہری شدید مشکلات کا شکار

Express News

وفاقی وزیر بحری امور کا کاروباری برادری کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان

Express News

اسلام آباد؛ شوہر نے اپنی سابقہ بیوی اور ساس کو قتل کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو