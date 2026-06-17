جنوبی لبنان پھر میدانِ جنگ بن گیا، اسرائیلی فضائی حملے اور حزب اللہ کا راکٹوں سے جواب

بیروت: جنوبی لبنان میں ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں اسرائیلی فوج نے متعدد فضائی حملے کیے جبکہ حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی افواج کی جانب کئی راکٹ فائر کیے۔
عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے ضلع نبطیہ میں واقع کفر تبنیت کے نواحی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں کے دوران مختلف مقامات پر زور دار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فورسز نے نبطیہ الفوقا کے علاقے پر بھی فضائی چھاپے مارے جبکہ علی الطاہر کی پہاڑیوں اور قریبی علاقوں پر گولہ باری کی گئی۔ حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات یا جانی نقصان کے بارے میں فوری طور پر کوئی سرکاری تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔
دوسری جانب حزب اللہ کے جنگجوؤں نے اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں کفر تبنیت کے قریب موجود اسرائیلی فوجی پوزیشنوں کی جانب کم از کم 10 راکٹ داغے۔ مقامی ذرائع کے مطابق راکٹ حملوں کے بعد سرحدی علاقوں میں سکیورٹی الرٹ مزید سخت کر دیا گیا۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ حملے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب خطے میں جنگ بندی اور کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تاہم جنوبی لبنان میں تازہ جھڑپیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ صورتحال اب بھی انتہائی حساس اور غیر یقینی ہے۔
لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرحدی علاقوں میں حالیہ مہینوں کے دوران متعدد بار فائرنگ اور فضائی حملوں کے واقعات پیش آ چکے ہیں، جس کے باعث خطے میں بڑے تصادم کے خدشات برقرار ہیں۔