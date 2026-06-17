مفاہمتی یادداشت حتمی نہیں، اگر حتمی معاہدہ مجھے پسند نہ آیا تو دوبارہ بمباری کر سکتے ہیں، ٹرمپ

ایران کے ساتھ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھل جائے گی، امریکی صدر

ویب ڈیسک June 17, 2026
facebook whatsup

امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز مکمل کھل جائے گی۔

جی سیون اجلاس کے موقع پر مصری صدر السیسی سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ڈیل کے بعد اسٹاک مارکیٹس بلندیوں پر ہیں، تیل کی قیمتیں کم ہوگئی ہیں۔

ٹرمپ کے مطابق ایران کے ساتھ ڈیل کے مثبت اثرات سامنے آرہے ہیں اور اگر ڈیل نہ ہوتی تو پوری دنیا معاشی دباؤ کا شکار ہوتی۔ 

انہوں نے کہا کہ ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت حتمی نہیں ہے اور کوئی امریکی ایران میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔

ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر انہیں حتمی معاہدہ پسند نہ آیا تو وہ دوبارہ بمباری کی طرف واپس جاسکتے ہیں۔ 

انہوں نے کہا کہ آج پریس کانفرنس میں وہ ایران معاہدے پر بات کریں گے اور انہوں نے واضح کیا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرسکتا۔ 

اس موقع پر مصری صدر نے امن معاہدے پر صدر ٹرمپ کو مبارکباد بھی پیش کی اور کہا کہ وہ حتمی معاہدے کے منتظر ہیں۔ 

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران امریکا امن معاہدے کے بعد سرمایہ کار خوش، تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی

Express News

ایران جنگ میں یو اے ای بھی شامل تھا؟ ٹرمپ کے دعویٰ نے نئی بحث چھیڑ دی

Express News

ٹرمپ نیتن یاہو سے ناراض؟ خفیہ فون کالز کی حیران کن تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

امریکا میں طیارہ ہائی وے پر آ گرا، شہریوں نے جان پر کھیل کر مسافروں کو بچالیا، ویڈیو وائرل

Express News

مسجد اقصیٰ کی تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش؟ اسرائیل کی گھناؤنی سازش سامنے آگئی

Express News

ایران مثبت رویہ اپنائے تو 300 ارب ڈالر کے فنڈ تک رسائی مل سکتی ہے، ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو